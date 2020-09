Gymnázium, které vede, by totiž povinně muselo přejít na distanční výuku, protože okres Český Krumlov má, spolu s dalšími čtyřmi jihočeskými regiony (kromě Jindřichohradecka a Písecka, ty jsou zatím zelené), barvu oranžovou.

„My máme školu čistou, můžu-li to tak říct, takže to moc nechápu,“ říká Hana Bůžková. „Je mi líto hlavně maturantů, ti by si opravdu zasloužili, aby do školy chodili, o tři měsíce už přišli loni. Ti to budou už těžko dohánět.“

Výuka „z oka do oka“ je podle ní nenahraditelná. „Distanční výuka je navíc mnohonásobně náročnější, jak pro učitele, tak pro žáky. Nemůžeme používat řadu pomůcek, které používáme normálně, opomenout nelze ani mimiku, ta je také důležitá, sledujeme výrazy obličeje studentů, oni sledují nás, a to na dálku moc nejde,“ vysvětluje ředitelka gymnázia. „Pokud mám ve třídě třeba třicet studentů, nemohu se při výuce na dálku každému náležitě věnovat a ani zdaleka to nemá ten efekt, i když to děláme velmi poctivě.“

Hana Bůžková se obává, že pokud zavřou střední školy, studenty naženou do obchodních center a podobných institucí: „Tam se budou družit daleko víc, než když sedí s rouškou v lavici.“