„I přestože se městský rozpočet v této ekonomicky těžké době netvořil snadno, částka zůstává v podstatě stejná jako loni.,“ řekl starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. „Vzhledem k tomu, že v posledních měsících nastalo obecné zdražování, což navyšuje náklady také spolkům a organizacím, je obzvláště důležité podporu spolků zachovat, aby tyto zvýšené náklady nemuseli hradit jejich členové nebo klienti například v podobě vyšších poplatků či členských příspěvků.“

Významná část finančních prostředků Programu podpory půjde již tradičně do oblasti sportu, kde se cílí hlavně na podporu stovek sportujících dětí a mládeže do 18 let v českokrumlovských oddílech. Dále do sociálních služeb, kde je prioritou pomoc seniorům a zdravotně postiženým či jinak znevýhodněným. Nebo na kulturu, a to zejména uměleckým školám a kroužkům nebo na jednorázové akce. Město ovšem nezapomíná ani na stále aktuálnější ochranu životního prostředí či volnočasové aktivity, jako jsou třeba příměstské tábory.

Do 15. února 2022 musí být všechny žádosti podány na městský úřad. Specifickým opatřením, co se týče termínů, jsou sociální stipendia, kde jsou termíny nastaveny odlišně od všech dalších oblastí podpory. Některé programy podpory, například kultura, mají ještě druhé kolo, kdy je čas pro podání žádosti do konce června.

Rada města a zastupitelstvo pak o příspěvcích rozhodnou do konce května. Následně žadatelé podepíší smlouvy a hned poté obdrží peněžní prostředky, což by se mělo podařit nejpozději do 31. července