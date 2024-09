Významná technická památka

Otevřít jej chtějí do roku 2028. Celkový záměr projektu zahrnuje výstavbu provozní budovy s prostory pro správu, údržbu, prodej vstupenek a veřejné WC, vybudování přístupových komunikací a parkoviště, napojení provozu na technickou infrastrukturu, úpravy podzemních prostor a vybudování turistické trasy, a elektroinstalace v podzemí.

close info Zdroj: Vizualizace: se svolením Krajského úřadu Jihočeského kraje zoom_in Budoucí podoba návštěvníckého centra dolu Orty nacházejícího se katastru obcí Borek, Hosín a Hrdějovice u Českých Budějovic.

Podle hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby je projekt Orty velmi důležitý, protože umožní zpřístupnit jednu z nejvýznamnějších přírodních a technických památek v kraji. „Vítězný návrh architektů Formana, Stibrala a Balšána nás zaujal svou citlivostí a zároveň moderním přístupem k potřebám návštěvníků. Důležité je říct, že se do soutěže přihlásili architekti z celého světa. Měli jsme tu návrhy z Maďarska, Slovenska, Rakouska, a dokonce z Koreje. Těší mě, že má náš kraj ve světě takový zvuk,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba s tím, že předpokládané investiční náklady na stavební realizaci jsou 50 milionů korun bez DPH.

Problém? Nelegální návštěvníci

Podle odborníků ze Správy jeskyní ČR je zpřístupnění důlního díla Orty veřejnosti a tím i zajištění trvalého provozu a dohledu nejlepší, a možná jediný způsob, jak tuto památku zachovat. Důl totiž nelze zabezpečit proti nelegálním vstupům a vandalismu, které ho poškozují. „Ministerstvo životního prostředí v posledních letech investovalo nemalé prostředky do odstranění škod způsobených nelegálními návštěvníky. Poslední velké zabezpečení, které proběhlo před čtyřmi lety, bylo velice citlivě provedeno tak, aby bylo možné komplex zpřístupnit,“ řekl náměstek.

Projekt představuje klasické turistické zpřístupnění objektu s organizovaným provozem a trvalou správou, která zajistí nejen provozování turistické atrakce, ale i důslednou ochranu památky.

Netopýří nájemníci

„V pokladně hlavní provozní budovy u vstupu si návštěvníci zakoupí vstupenky a v určený čas se soustředí před vchodem do podzemí. Delší čekací dobu před prohlídkou mohou strávit ve vstupním areálu nebo v odpočinkové zóně na povrchu. Skupiny o velikosti kolem cca pětadvaceti osob absolvují prohlídku s průvodcem a východem se vrátí zpět do vstupního areálu,“ upřesnil František Talíř a dodal, že Orty budou s ohledem na zimoviště netopýrů přístupné veřejnosti pouze od dubna do října, provozní budova bude pak využívána celoročně.

Orty jsou bývalý kaolínový důl a přírodní památka v katastru obcí Borek, Hosín a Hrdějovice u Českých Budějovic. Důl tvoří velké množství chodeb různé šíře a výšky, dosahující délky téměř 6 kilometrů. Na území České republiky existují pouze dva hlubinné kaolinové doly, druhým je důl v Nevřeni v okrese Plzeň-sever, který byl již zpřístupněn veřejnosti. Chodby v Ortech vznikaly především v druhé polovině 19. století a jejich vznik inicioval Josef Hardtmuth, zakladatel firmy Koh-i-noor Hardtmuth.