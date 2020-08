Mluvčí Národního parku (NP) Šumava Jan Dvořák poznamenal, že návštěvníků ve srovnání s předchozími sezonami opravdu rapidně přibylo, lidé navíc nedodržují pravidla, a tak jim hrozí i pokuty. „Prohřešků je několik druhů, od vstupu do tzv. klidových území mimo značené stezky přes jízdu na kole mimo cyklotrasy, koupání v ledovcových jezerech až po vjezd motorových vozidel na účelové komunikace NP Šumava přes zákaz vjezdu, špatné parkování, rozdělávání ohně v lesích a odhazování odpadků,“ popsal nejčastější porušení pravidel.

NEUKÁZNĚNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

Velmi podobné chování pozoruje i modravský starosta Antonín Schubert. „Návštěvníci se chovají jako by tu nebyl žádný národní park, vozidla parkují, kde se dá a nikdo to nekontroluje, neuklízí výkaly po svých miláčcích, pěší a cyklisté jsou k sobě netolerantní až nevraživí,“ popsal s tím, že pro ostré slovo nejdou daleko a myslí si, že Šumava je jejich.

Prohřešky se řeší v lepším případě domluvou, ale i pokutami. „Nepořádek, který zanechávají nezodpovědní turisté, průběžně uklízí jak zaměstnanci správy parku, tak i dobrovolníci a návštěvníci, kterým to vadí,“ zmínil Jan Dvořák s tím, že vypomáhají různé zájmové skupiny, kterým za pomoc patří velké poděkování.

NETŘÍDÍ ODPADKY

Když „dovolenkáři“ nevyhodí odpadky do přírody, tak někteří ani netřídí odpad. Pet láhve a hliníkové obaly často končí v komunálním odpadu. „Rvou obaly od nápojů do odpadkového koše, který je jen dva metry od kontejnerů na plasty a kovové obaly. Území národního parku by mělo být VIP lokalitou, kde panuje pořádek a ne chaos, každý centimetr uvnitř je národním parkem, a tak by se k němu mělo přistupovat,“ vybízí k odpovědnosti jednotlivce a upozorňuje na katastrofální stav.

PŘIBYLO I AUT

Turistů je o poznání více, to doložil starosta obce Modrava i čísly. Modravou loni v červenci projelo 56 073 motorových vozidel, letos ve stejném období už 62 941. Nedalekou Filipovou Hutí loni v témže měsíci 54 781 automobilů, letos 61 523. „Přesné statistické údaje pochází z měřících zařízení umístěných v těchto obcí, které ale neevidují motorky. Rozdíl v průjezdu Modravou a Filipovou Hutí je způsoben tím, že do Modravy přijíždí více vozidel ve směru od Kvildy,“ vysvětlil, že jde většinou o vozy mířící na záchytné parkoviště.

SCHÁZÍ CYKLOSTEZKY

Dalších velkým nedostatkem je dle Antonína Schuberta to, že na nejfrekventovanějších cestách chybí cyklostezky. „Snad sám pán Bůh ochraňuje účastníky silničního provozu na trase Antýgl – Hradlový most – Modrava – Filipova Huť – Kvilda – Františkov a Borová Lada,“ upozornil Antonín Schubert. Modravské informační středisko denně navštíví na 800 lidí. „To je obrovský nápor na pracovnice infocentra, ty se musejí často vypořádat s otázkami, které spíše patří do psychiatrické léčebny,“ míní.

PŘEPLNĚNÉ AUTOBUSY

Samostatnou kapitolou je dle jeho slov také veřejná doprava. „Nový dopravce Ariva jezdí s hodinovým zpožděním a nikoho to nezajímá. Autobusy projíždějící naší obcí jsou nacpané k prasknutí, hlava na hlavě a nikdo koronavir neřeší,“ uzavřel modravský starosta.