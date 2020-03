I když se v obchodech na Českokrumlovsku doposud ohledně nákupů lidé chovali rozumně, po vyhlášení stavu nouze se přece jenom řada lidí nemůže ubránit tomu, aby si začala připravovat zásoby jídla.

Kapický Penny Market je plný zboží, případné díry pracovníci prodejny vždy brzy zase zaplní. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

V kaplickém Penny Marketu to v pátek v poledne vypadalo jako vždy touto dobou, prodejní prostory byly plné zboží, nevypadalo to, že by to zákazníci s nákupem jídla přeháněli. Nicméně pracovníci prodejny se měli co ohánět, aby zboží stihli doplňovat. Hodně byla v té chvíli například vybraná mouka, ale jedna z pracovnic prodejny ujistila, že ve skladu už je připravená další dodávka, která bude brzy na prodejně.