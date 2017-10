Nebývalý zájem o voličské průkazy překvapil

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lenka Jebáčková

Českokrumlovsko - S napjatým očekáváním přicházejí voliči hlasovat do volebních místností. Kromě výsledků bude také zajímavé, jaká bude volební účast. Před volbami vypadala dost nadějně.



Podle slov úředníků se totiž zdálo, že je mezi lidmi o volby a možnost volit velký zájem.



„Vydali jsme poměrně hodně voličských průkazů,“ sdělila Blanka Fenigbauerová z českokrumlovského městského úřadu. „Zájem o volby je dost vysoký. V každé obci v naší správě si někdo požádal o voličský průkaz. Tam, kde jsme dřív vydali dva tři voličské průkazy, jsme jich letos poskytovali dvacet. Nárůst je tedy dost patrný.“ Přímo v Českém Krumlově to bylo ve čtvrtek kolem poledne, kdy tato možnost ještě nebyla uzavřena, 135 voličských průkazů.



Částečně o ně žádali studenti, kteří bydlí na kolejích a hlasují tam, kde studují. Další skupinou jsou pracující, které pracovní povinnosti volají jinam.



A pak jsou to lidé, kteří se vydávají na cesty. Věkové rozpětí je široké – od studentů až po seniory.



V Českém Krumlově měly v pátek volební komise sraz na místě svého okrsku hodinu před zahájením voleb.

„Na místě měli navezené zástěny a volební schránky,“ přiblížila Blanka Fenigbauerová. „Měli toho hodně, co museli stihnout.“ Však například v obřadní síni krumlovské radnice, nyní volebního okrsku č. 8, se členové komise ihned rychle pustili do práce, každý věděl, co má dělat.



První v 7. okrsku Českého Krumlova odvolil Jiří Velíšek z Nových Dobrkovic, hned po něm jeho manželka Jitka. „Není nám lhostejné, kdo vyhraje volby,“ svěřil se Jiří Velíšek, „a proto chodíme volit pravidelně.“



Další svůj hlas do urny vhodila Zdeňka Truplová z Českého Krumlova. „Chodím pravidelně, od osmnácti let. Na sobotu to nenechávám nikdy, i když bydlím tady na Špičáku, chodívám hned v pátek odpoledne.“



V Kaplici je po okrscích rozvezeno 18 volebních uren pevných a přenosných. Rovněž v Kaplici oproti loňsku vydali podstatně více voličských průkazů, a to 42. Také narychlo vybavovali zájemce s propadlou platností občanských průkazů náhradními. „Zhotovovali jsme jim měsíční občanské průkazy typu ´blesk´,“ řekla Marika Lukšová z kaplického odboru vnitřních věcí. „K tomu si musí přinést dvě své portrétní fotografie. Kdo zjistí, že má propadlý občanský průkaz a má trvalý pobyt v Kaplici, může získat občanku typu ´blesk´na radnici i v sobotu. Ovšem musí mít ty dvě fotky.“