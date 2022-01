Poloha. To je to, co dělá z Horní Plané město, které nejen svým obyvatelům, ale také návštěvníkům nabízí nepřeberné množství vyžití. V létě se do nejvýše položeného města Jihočeského kraje vydávají milovníci cyklistiky objevovat krásy lipenské přehrady, v zimě tu běžkaři nastupují do stop, nebo odtud vyrážejí na nedaleké sjezdovky. Už osmadvacet let je tu starostou Jiří Hůlka (Starostové a nezávislí).

Mluvíme spolu na začátku roku 2022. Jaký byl pro město Horní Planá ten loňský?

Navzdory epidemii byl uplynulý rok pro město úspěšný. V podstatě vše, co jsme si předsevzali, se podařilo splnit. Investovali jsme do komunikací, obnovy vodovodní a kanalizační sítě města, městského bytového domu na Sídlišti Míru, zahájili jsme generální opravu převozu za zhruba čtyři miliony korun, která by měla být hotová do konce dubna, a tak dále… Vyzdvihnout pak musím novou rozhlednu na Dobré Vodě, která rozšířila naši nabídku v takzvaném měkkém turismu. Je skutečně atraktivní, nabízí krásné výhledy do okolí a moc nás těší, že si ji turisté okamžitě našli. Stejně tak naši občané. Odezva je skvělá!

Jak to bude z hlediska investic v letošním roce?

Rozpočet pro letošní rok je přes osmdesát milionů korun. Čeká nás opět mnoho významných investičních akcí. Již nyní se například pracuje na přístavbě domu s pečovatelskou službou, která by měla být dokončena v srpnu a vyjde zhruba na deset milionů korun. Snažíme se neustále zlepšovat péči o seniory, a toto je další důležitý krok. Horní Planá je specifická tím, že má obrovské správní území. Když starý člověk zůstane sám a nemá možnost dopravy, je odkázán sám na sebe. My mu můžeme nabídnout bydlení v místě, kde má veškerou péči a vše důležité na dosah. Jsem tak rád, že se podařilo stavbu zahájit.

Co všechno máte dál v plánu?

Máme podanou žádost o dotaci na lesní komunikaci za Hůrkou. Díky ní nebudeme muset vozit dřevo takovou dálku jako nyní, což znamená, že se nám sníží náklady na těžbu. Investovat budeme do komunikace v Přední Zvonkové, která je používána jako točna pro autobus základní dopravní obslužnosti. Podáváme žádost o dotaci na stavbu vodní nádrže v Perneku a dále budeme propojovat rekonstruované vrty pod nádražím směrem do úpravny pitné vody. Rádi bychom získali stavební povolení na bytový dům v ulici Volarská, který nabídne dvanáct městských bytů. Určeny budou k nájemnímu bydlení. Velmi významnou investiční akcí je přestavba školní jídelny a přístavba školy, která má rozpočet padesát šest milionů korun. Opět se budeme snažit získat dotaci, bez které se do realizace stavby nemůžeme pustit.

Horní Planá je díky Lipnu především turistické město. Je podle vás ale Horní Planá i dobrým místem pro život?

Turismus je pro nás velice důležitý, ale nechceme být turistickým supermarketem, nýbrž butikem. A jestli je Horní Planá dobrým místem pro život? Bezesporu ano! Je tu krásně jak v zimě, tak v létě, člověk může čerpat energii v okolní přírodě. Stačí se podívat z nové rozhledny! Prostředí, do kterého je město zasazené, bere dech. Co se bydlení týká, hodně myslíme mimo jiné na mladé rodiny, kterým chceme pomoci se startovním bydlením. I proto klademe důraz na zmíněnou výstavbu nových městských bytů. Rozhodně je pro nás důležité, aby se v Horní Plané lidé cítili dobře a byli tu spokojení.

Z čeho máte vy osobně největší radost?

Momentálně mě třeba těší, že by nám mělo být v první polovině roku dodáno nové hasičské auto, na které se nám podařilo získat dotace. Načasování je dokonalé, protože letos budou naši hasiči slavit sto padesát let od založení. Pokud se jim podaří předat vozidlo před plánovanou oslavou, bude to fantastické.

Kam byste nás v Horní Plané pozval?

Pozval bych vás na náš turistický projekt Sedm divů světla, který je zaměřen na takzvanou lesní koupel. Nebo zmíněný projekt Sedm dní na kole. Oba navazují na Šumavský Everest, který je už několik let starý a stále velmi oblíbený. Samozřejmě si nenechte ujít rozhlednu. Až se pokocháte výhledem třeba na Lipno, boletický vojenský prostor nebo Alpy, projděte si přilehlý park Adalberta Stiftera. Na Hornoplánsku je stále co objevovat a věřím, že návštěva pro vás bude zážitkem.

Rozhledna na Dobré Vodě je hotova. Hornoplánští ujišťují, že je z ní překrásný výhled. Na snímku starosta města Jiří Hůlka.Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Také v tomto roce bude brát Deník čtenáře na návštěvu do měst a obcí regionu. Tentokráte zavítáme do Horní Plané.

Z hlediska turismu se budeme snažit propagovat zmíněné projekty a rozhlednu. Co se týká kultury, na letošní rok chystáme všechny naše tradiční akce. Doufáme, že je konečně budeme moci udělat. Už se na ně moc těšíme a samozřejmě na ně všechny zveme. Pokud nechcete, aby vám něco uniklo, sledujte webové stránky www.horniplana.cz či www.sumava-lipno.eu.

Nová rozhledna na Dobré Vodě láká do Horní Plané zástupy výletníků.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová• Město Horní Planá leží na mírně skloněném svahu levého břehu Lipenské vodní nádrže.

• Průměrná nadmořská výška Horní Plané je 776 metrů nad mořem.

• Dnes má Horní Planá 2079 obyvatel a je největším městem na břehu Lipenské přehrady.

• Severně od Horní Plané se zvedá Dobrovodský kopec a Křížový vrch. Mělkým sedlem se můžeme přenést severovýchodně na 914 metrů vysoký Houbový vrch. Z vrcholů se otvírá pohled na působivé panorama jižní části Šumavy a Lipenskou přehradu. Při dobré viditelnosti lze dohlédnout až na vrcholky rakouských Alp.

• V současnosti je Horní Planá rychle se rozvíjejícím turistickým střediskem. Lipenská nádrž a Národní park Šumava nabízejí výborné podmínky pro vodní sporty, pěší turistiku i cykloturistiku.

• Pod město Horní Planá spadají i další okolní osady – Zvonková, Bližší Lhota, Hory, Pernek, Maňava, Jelm, Hodňov, Olšina, Žlábek, Hůrka, Karlovy Dvory a Jenišov.

• Nachází se zde rodný domek Adalberta Stiftera, v centru města je Kostel svaté Markéty, na vrchu Dobré Vody je poutní kostel Panny Marie Bolestné. Zdroj: město Horní Planá