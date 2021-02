Kvůli prevenci tvoření front by se měly rozšířit úřední hodiny na úřadech. Hejtmani chtějí, aby je vláda informovala, jak uvolní pravidla v obchodech a službách.

Podle jihočeského hejtmana a předsedy Asociace krajů ČR Martina Kuby bylo v tuto chvíli nejnutnější především udržet jednotný postup v celé České republice.

"Tomu jsme byli jako hejtmani vystaveni a museli jsme tuto situaci během 72 hodin řešit. Nebyli jsme připraveni na to, že pojede každá část republiky jinak. Zvlášť v situaci, kdy jsou některé kraje přetíženy britskou variantou a dochází v nich k velmi expanzivnímu šíření viru. To zrychlení a zpomalení života v některých regionech by mohlo znamenat, že se sem lidé začnou přesouvat. Jihočeský kraj má zatím velmi dobrou pozici. Pokud bychom fungovali v jiném režimu, bychom mohli docílit vysoké migrace. To by mohlo velmi výrazně ohrozit jihočeské nemocnice," uvedl Martin Kuba.

Pokud by to měly kraje udělat, potřebují na to podle jeho slov nejprve analýzy a také chvíli času. "Naše jednání tak byla motivována hlavně tím, že potřebujeme udržet jednotný model pro celou Českou republiku, aby se tady během víkendu neměnilo ze dne na den úplně všechno," upřesnil Kuba.

Jednání označil za komplikovaná už tím, že se není schopna dohodnout opozice s koalicí. "My jsme hejtmani, kteří jsou napříč politickým spektrem," dodal. Zároveň ocenil korektní jednání a snahu najít věcné řešení. Uvedl, že opatření by tak měla zůstat od pondělka ještě ve stejném stavu.

"Vládu jsme vyzvali k co nejrychlejšímu hledání řešení pro případné rozvolnění maloobchodu i služeb, tak, jak by to dovolovaly podmínky jednotlivých krajských hygienických stanic. Chceme každý týden s premiérem a ministrem zdravotnictví jednat o těchto podmínkách. Musím ale opět zdůraznit: je přeci jasné, že toto neurčují hejtmani. Hejtman není ten, kdo otevírá a zavírá obchody. Toto dělá ministerstvo zdravotnictví na základě zákona, který mu tuto pravomoc definuje. Jakýkoli hejtman nemá jakékoli právo zavírat nebo otevírat jakoukoli provozovnu," zdůraznil Martin Kuba.