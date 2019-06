Českokrumlovsko - V neděli se můžete vydat na tři nové výstavy obrazů.

Jihočeská malířka Renata Štolbová. | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Výstava 2+1 začíná v neděli v Městské galerii v Českém Krumlově. Vernisáž začíná od 16 hodin. Jedná se o autorskou výstavu obrazů a keramiky Jarmily Neveselé a Vladimíra Blažka. Výstava je k vidění vždy od úterka do neděle od 10.00 do 12.00, od 13.00 do 18.00 hodin až do 30. června.