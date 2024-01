Čelní střet dodávky a osobáku u Kladenského Rovného na silnici I/39 odnesli zraněními čtyři lidé, pro jednoho z řidičů letěl vrtulník. Jde o nehodu z prosince, krumlovští policisté teď poprosili svědky o pomoc.

Střet dodávky a osobního auta u Kladenského Rovného na Českokrumlovsku. | Foto: Policie ČR

K vážné nehodě vyjeli policisté z českokrumlovského dopravního inspektorátu v neděli 10. prosince kolem 15.40. „Řidič nákladního vozidla značky Volkswagen, které jelo ve směru od Černé v Pošumaví na Český Krumlov, z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím osobním vozidlem značky Seat,“ přiblížil policejní mluvčí Miroslav Šupík. „Při dopravní nehodě došlo u obou řidičů a dvou spolujezdců z vozidla Seat ke zraněním, se kterými museli být převezeni do českobudějovické nemocnice.“ Zraněného řidiče z dodávky do nemocnice transportoval vrtulník LZS.

Český Krumlov vydal varování před povodní. Město preventivně uzavřelo Myší díru

Škoda byla vyčíslena na nejméně 200 tisíc korun. Policisté teď žádají případné svědky, především řidiče, kteří v uvedenou dobu místem dopravní nehody projížděli, aby se se svými poznatky, případně záznamy z palubních kamer, dostavili na služebnu v ulici Tovární číslo popisné 165 v Českém Krumlově nebo aby je kontaktovali na telefonním čísle 974 232 250, a za pomoc děkují.