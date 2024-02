Kuriózní dopravní nehodu řeší českokrumlovská dopravní policie. Na svědomí ji má dvacetiletá žena, která vyrazila na silnice, i když nemá řidičský průkaz. „Učitelem autoškoly“ jí byl její přítel.

Mladá žena bez řidičského oprávnění nacouvala policistům bezdůvodně do auta. | Foto: PČR

Stalo se to v pondělí večer v Polné na Šumavě, malé obci, která bývala součástí boletického vojenského újezdu. „Vše začalo tím, že si policisté z obvodního oddělení v Horní Plané v rámci hlídkové činnosti všimli podezřelého chování řidiče vozidla značky Škoda Superb,“ popsal krumlovské policejní mluvčí Miroslav Šupík. „Ten na sebe policisty upozornil tím, že se k jejich vozidlu přibližoval za stálého užití dálkových světel a následně na křižovatce při odbočování nedal znamení o změně směru jízdy.“

Policisté se proto rozhodli, že si vozidlo i řidiče zkontrolují. To, co následovalo, ale mělo k běžné silniční kontrole dost daleko. „Kontrolované vozidlo totiž začalo z ničeho nic couvat a narazilo do přední části služebního vozidla,“ líčil dál policejní mluvčí. „Policisté poté zjistili, že za volantem vozidla seděla dvacetiletá řidička, která navíc nevlastní řidičské oprávnění.“

Udělali jí také testy na alkohol a jiné návykové látky, ty ale prokázaly, že pod vlivem neřídila. Dvacetiletá „řidička“ jim vysvětlila, že se jen chce naučit řídit. „Pomyslného učitele autoškoly v tomto případě ztvárnil její třiadvacetiletý přítel a zároveň majitel vozidla,“ řekl mluvčí.

Nehodou, při které nedošlo k žádném zranění, ale škoda na obou autech přesahuje 30 tisíc korun, se budou dál zabývat českokrumlovští dopravní policisté.

