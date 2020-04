Oslava se tradičně konala v zimní zahradě hornoplánského domova důchodců, kde tato bývalá učitelka v penzi nyní žije. Nechyběli při tom všichni obyvatelé domova a množství gratulantů, včetně zástupců města, a pochopitelně muzika.

Před nedávnem (27.3.) paní Kleissnerová svůj slib dodržela. Oslavila 103. narozeniny, ovšem poprvé bez množství hostů. „Vzhledem k současné situaci jsme paní Kleissnerové popřáli v jídelně s květinou a bonboniérou s tím, že to oslavíme za rok,“ říká s lítostí ředitelka domova Renata Březinová. „Máme teď tolik práce, že jsme nestihli ani pořídit fotodokumentaci.“

Věra Kleissnerová pochází z Čáslavi, je to veselá dáma obdivuhodné vitality. „Daří se jí stejně,“ přiblížila ředitelka Renata Březinová. „Pořád je to stejná dáma, chodí, podpírá se přitom trekovou holí. Špatně slyší a hůře se domlouvá. Kdyby nebylo epidemie, byl by na oslavě celý domov. I pořídit květinu nebylo jednoduché, stejně jako dort, který jsme tentokráte museli nahradit bonboniérou.“