Ze 47 633 voličů v okrese se dostavilo k volbám 63,01 procenta lidí. To je nejnižší účast mezi okresy Jihočeského kraje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.