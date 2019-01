Jižní Čechy - Na jednotce intenzivní péče skončila v uplynulém týdnu žena, u níž jihočeští hygienici zaznamenali závažný průběh chřipky.

Ilustrační foto | Foto: archiv VLM

Ženu lékaři hospitalizovali kvůli akutnímu respiračnímu selhání. Podobných případů zřejmě přibude, nicméně šíření chřipkového viru typu A v kraji zatím nemá epidemický charakter. Řekla to epidemioložka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Jitka Luňáčková. "Vzhledem k epidemiologické situaci v evropských státech a okolních regionech ale předpokládáme, že počet nemocných bude i v našem regionu v příštích dnech stoupat," doplnila.

V kraji od počátku roku postupně roste i výskyt akutních respiračních infekcí (ARI) a chřipce podobných onemocnění (ILI). V uplynulém týdnu v kraji nemocnost v mezitýdenním srovnání vzrostla o 17,4 % na 1389 případů na sto tisíc obyvatel.

Ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová upřesnila, že nárůst nemocných hygienici zaznamenali ve všech věkových skupinách, nejvíce ale mezi pracovně aktivními lidmi, tj. ve věku od 25 do 59 let. Hodně stůňou i předškolní děti ve věku do pěti let.

Co se týče jednotlivých okresů, nejvyšší nemocnost výrazně nad průměrem kraje je nyní v okresech Český Krumlov (1663 případů na sto tisíc) a České Budějovice (1577 případů na sto tisíc obyvatel).

U chřipce podobných onemocnění, evidují hygienici výrazný mezitýdenní nárůst o více než sto procent.

Celkem v 18 případech byla u nemocných laboratorně prokázána v tomto týdnu chřipka typu A. Jedná se o onemocnění u dospělých osob ve věkové kategorii 25 až 59 let v 10 případech, v sedmi případech o onemocnění u osob nad 60 let věku a v jednom případě onemocnění desetiletého dítěte. "Od začátku roku byla v Jihočeském kraji prokázána laboratorně chřipka typu A celkem v 31 případech u ambulantních i hospitalizovaných pacientů,“ doplnila Jitka Luňáčková.