Spojené státy oznámily úmrtí druhého pacienta , který se nakazil novým typem koronaviru. Obětí je asi 70letý muž, uvedla agentura Reuters s odvoláním na prohlášení úřadů pro oblast Seattlu a King County. O prvním případu nákazy nemocí COVID-19 ve státě New York mezitím informoval tamní guvernér. Jak Andrew Cuomo uvedl v noci na dnešek, infikovanou je asi 30letá žena, která se nakazila během nedávné cesty do Íránu a je doma v karanténě. Neřekl, kde pacientka žije, podle listu The New York Times bydlí ve městě New York. Zdravotní stav nakažené ženy není podle Cuoma vážný.

V pevninské Číně za neděli přibylo 202 případů nákazy novým koronavirem a 42 obětí infekce . Celkový počet nakažených v zemi tak dosáhl 80.026, mrtvých je 2912. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na čínskou národní zdravotní komisi. Všech 42 nových obětí pochází z provincie Chu-pej, odkud se choroba začala původně šířit. 32 mrtvých je přímo z provinčního hlavního města Wu-chan. Jak poznamenaly světové agentury, počet infikovaných se v porovnání s předchozím dnem snížil, za sobotu přibylo 573 nakažených, v neděli to bylo 202 nových případů. Úmrtí ale bylo o něco více - v neděli 42 oproti sobotním 35.

Podle jihočeské hejtmanky Ivany Stráské jsou další lůžka v ostatních nemocnicích v okresních městech. Liší se ale svou různou vybaveností.

Hejtmanka to řekla Deníku v odpovědích na dotazy, které se týkaly možného výskytu nebezpečného koronaviru v České republice. Do pátku ale muselo do domácí karantény už 77 Jihočechů, kteří se vrátili z oblastí, kde se nebezpečný virus vyskytl.

Podle Ivy Novákové, tiskové mluvčí Nemocnice České Budějovice, byla většina lůžek infekčního oddělení v pátek volná. V případě nutnosti je pak možné navýšit kapacitu o dalších 15 izolačních lůžek.

Pro pracovní skupinu, která zasedá na krajském úřadu, se zatím podle Ivany Stráské dělal například přehled škol, které plánují v nejbližší době cesty do Itálie. Hygienici totiž doporučují těm, kteří se navracejí z oblastí, kde se koronavirus vyskytl, aby zůstali v domácí karanténě. Podle ředitelky krajské hygienické stanice Kvetoslavy Kotrbové by tak měli učinit i přes to, že na sobě žádné příznaky nemoci jako jsou dušnost nebo vysoká teplota nepociťují. Preventivně se tak má zabránit případnému šíření viru.

HRANICE NENÍ STANOVENA

Střední školy jsou trochu specifické v tom, že žáci často dojíždějí ze širších regionů. Kdyby se onemocnění způsobené virem v kraji vyskytlo, neexistuje ale podle hejtmanky žádná mez četnosti výskytu, kdy by se měly například uzavřít školy. „Pokud vím, není stanovena žádná hranice,“ říká Ivana Stráská, a dodává, že by se v případě výskytu onemocnění postupovalo posle epidemiologických plánů. „Případná opatření budou přijímána podle rozhodnutí vyšších institucí a my se budeme řídit jejich doporučeními,“ říká hejtmanka.

Z hlediska epidemiologického je v Jihočeském kraji nejvyšší institucí krajská hygienická stanice a potom podle kompetencí kraj.

Na pondělí se na krajském úřadu připravuje další setkání pracovní skupiny, kde kromě hygieniků nebo vedení Jihočeského kraje zasedají například i zástupci nemocnic nebo zdravotnické záchranky.

V neděli odpoledne v 16 hodin se konala tisková konference ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, kde vedení rezortu sdělilo, že v České republice jsou tři případy nakažených koronavirem. Všichni pacienti se pravděpodobně nakazili v Itálii, kde v minulých dnech pobývali. Dva pacienti jsou hospitalizováni v Praze v nemocnici Na Bulovce, jeden v severních Čechách.

Prohlášení Nemocnice České Budějovice k novému koronaviru

V Jihočeském kraji se dosud nákaza novým koronavirem neprokázala.

S ohledem na počet navracejících se turistů z Itálie lze výskyt minimálně jednotlivých případů onemocnění COVID-19 očekávat.

Nemocnice České Budějovice je na toto onemocnění připravena v souladu s aktuálními doporučeními Evropského centra pro kontrolu nemocí (https://www.ecdc.europa.eu/en) a Světové zdravotnické organizace (www.who.int).

Na infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice bylo v posledních dvou týdnech izolováno a vyšetřeno více než 10 pacientů s podezřením na onemocnění COVID-19. U všech byly tyto testy negativní a byli proto propuštěni do domácího léčení. V současnosti není v Nemocnici České Budějovice hospitalizován žádný pacient s podezřením na onemocnění COVID-19.

V českobudějovické nemocnici bylo během letošní chřipkové sezony hospitalizováno několik pacientů s akutním respiračním onemocněním způsobeným „starým“ koronavirem, který se zde běžně vyskytuje každou zimu.

Iva Nováková, Nemocnice České Budějovice