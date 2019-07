Někdo vykradl bývalý kravín a stavební buňky

Jaroměř - Víte-li něco, pomozte. Kapličtí policisté pátrají po zloději, který se někdy od 21. července do 28. července letošního roku vloupal do stavební buňky, tří stavebních kontejnerů a do bývalého kravína v Jaroměři u Malont.

Po rozbití zámku vstupních dveří buňky, tří visacích zámků na stavebních kontejnerech a visacího zámku na dvoukřídlých vratech do bývalého kravína, vlezl pachatel dovnitř a bral všechno, co mělo nějakou hodnotu. Ukradl různé elektrické i ruční nářadí. "Také třeba prodlužovací kabely, nabíječku na autobaterie, montážní pěny i s pistolí," vyjmenovala mluvčí policie Lenka Pokorná. "Tři gumové pásy na bagr, čtyři plastové kufry s hydraulickou sadou na instalaci vodovodních rozvodů a topení, včetně hydraulického agregátu s kompletním příslušenstvím, nový ještě zabalený kompletní sprchový box a stavební lešenářský výtah." Zloděj způsobil odhadem škodu za nejméně 200 tisíc korun. Policisté po pachateli či pachatelích i odcizených věcech intenzivně pátrají. Mluvčí apeluje na veřejnost: "Žádáme tímto každého, kdo si všiml podezřelého pohybu osob či vozidel v době od 21. do 28. července 2019 v uvedené lokalitě a má pro policisty cenné informace, které by mohly přispět k odhalení pachatele, aby je předal na služebně v Omlenické ulici číslo 311 v Kaplici, případně prostřednictvím telefonního čísla 974 232 720."

Autor: Zuzana Kyselová