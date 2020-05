Ne všichni malí školáci mohou od příštího týdne zpátky do lavic. Učitelé totiž podle hygienických nařízení vlády musí mimo jiné vytvořit skupiny o maximálním počtu 15 dětí. A to je v některých případech pěkně zapeklitý oříšek.

Potýkají se s tím například v Základní škole Školní v Kaplici. Nešťastná je z toho paní učitelka a ještě nešťastnější jsou z toho její žáčci. „Snažíme se pracovat na principech rodinné a komunitní školy,“ říká Zdeňka Douchová, třídní učitelka třetí třídy, kterou děti doslova zbožňují a která své nynější žáčky od září předá jiné kolegyni. „Proto je pro nás velmi smutná situace, do které jsme se nyní dostali.“ Zdeňka Douchová učí 21 žáků. Čtyři žáci od pondělí nenastoupí ze zdravotních důvodů, takže jich zbývá sedmnáct. Dvě děti tedy mají zůstat doma.

A co teď? Děti se na svou učitelku moc těší a chtějí si ji užít ještě těch několik dní, které zbývají do konce školního roku.

„Proč na základních školách musíme striktně dodržet danou hranici, když děti o pár let mladší se v mateřských školách mohou scházet v běžném počtu?“ ptají se pedagogové školy. „Přitom jsou povoleny akce pro sto lidí a v době, kdy děti usednou po jednom do školních lavic, dokonce pro 500 lidí.“

„Jak mám třeťákovi Honzíkovi, který pláče do telefonu, že chce do školy, vysvětlit, že to, co si můžeme dovolit svobodně na veřejnosti, si nesmíme dovolit ve škole?“ pokračuje Zdeňka Douchová. „Ten vždy upřímný, velmi dobrosrdečný devítiletý člověk prý pronesl: Tak když mě ve škole nechcou, tak nechci ani já tam.“

Amálka, přestože by do školy chtěla, se s rodiči dohodla na tom, že své místo v patnáctičlenné skupině přenechá. Amélie Luisa paní učitelce napsala: „Hodně jsme si s mamkou a taťkou povídali o škole. Děti se mají, že budou ve třídě s Vámi. Mrzí mě, že já asi ne, ale už to chápu. Někdo prostě do školy jít nemůže. Ještě mě napadlo, že bychom si mohli zavolat, až budete ve škole a všichni se slyšeli. To by bylo fajn.“

Pedagogický sbor kaplické školy se obrátil na ministerstvo školství a mládeže, aby zvážilo znění manuálu a nechalo naplnit třídy podle potřeb potřeb školy.

Ochrana zdraví a provoz škol dle MŠMT



- Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.

- Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

- Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky 2 metry (nejméně 1,5 metru) .

Jak na situaci vyzrát legálně

- Zdeňka Douchová našla východisko: Posuďte, není-li absurdní. Já sama žiji ve stejném domě se dvěma seniory staršími sedmdesáti let, do prezenční výuky tedy nemusím nastoupit. A vstup do školní budovy je dobrovolný i pro mých 17 žáků. Můžeme tedy pokračovat v distanční výuce a zároveň nám nikdo nemůže zakázat se libovolně kdekoli scházet. V sedmnáctičlenné skupině se děti mohou volně pohybovat v parku, v knihovně, můžeme jít do kina a využívat i veřejné toalety. Nikdo nebude kontrolovat, jak dlouho a často si myjeme ruce, jestli větráme vnitřní prostory, do kterých se můžeme dle potřeby uchýlit. Stačí, aby rodiče své dítě svěřili té dobré známé, která je pohlídá, která jim klidně může pomoci s úkoly, jež jim zadala jejich paní učitelka.