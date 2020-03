ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Přemýšlím o tom, ale nevím, co si mohu dovolit, a co ne,“ zamýšlel se v neděli kolem poledne provozní restaurace Pod Radnicí Jiří Opekar. „V sobotu jsme restauraci uvedli do zavřeného stavu a rozhoduji se, jestli něco vymyslíme. Prošel jsem si město, a potkal jsem jenom ruské turisty. Spíše asi zůstaneme zavření.“

„V sobotu jsem o tom uvažoval,“ přitakal také provozní restaurace Na Louži Miroslav Votřel. „Jenomže situace se rychle mění. Také nevíme, jaký by byl zájem, protože je možné, že i pracujících v zaměstnáních bude méně. Ještě nevíme, jak se k tomu postavíme. Jde především o bezpečnost, tedy o to, abychom vydáváním jídel navzdory bohulibému záměru situaci ještě nezhoršili. Máme zavřeno, ale uvidíme.“

Zájemci se ohledně jídel mohou od pondělka (pokud vláda nevyhlásí jiná opatření) obracet například na restauraci Retro Café, Papas Living Restaurant, restauraci Tenis-Centrum na Chvalšinské či Pizzerii Latrán.

„O víkendu máme zavřeno, ale od pondělí začneme vařit,“ potvrdil Jiří Kutlák, provozní restaurace Tenis-Centrum v Českém Krumlově. „Lidé si mohou přijít s kastrůlky, ešusy nebo jim jídlo dáme do plastové krabičky. Obědy budeme vydávat přes recepční okénko zhruba od 11 do asi 15 hodin.“ Menu – polévka a hlavní chod – je za 108 korun. Nápoje je možné dostat třeba do PET láhví a je možné si odnést i kávu s sebou.

Dovážku jídel až domů nabízí Pizzerie Latrán. Ceny budou zvýhodněné, objednávat si můžete na telefonu 380 712 651 od 10 do 20 hodin, dovážka jídel je od 11 do 21 hodin.

V Retro Café dovážka funguje od pondělí do pátku vždy od 8 hodin přes objednávky na telefonu 775 641 008. Cena menu je 115 Kč + 10 Kč za transportní box.

Mimořádnou službu rozvoz teplých jídel zavádí Papas Living Restaurant. Vytvoří speciální menu skládající se z několika druhů pizzy, těstovin a denních teplých jídel za přijatelné ceny. Jídlo rozváží po Českém Krumlově a deset kilometrů od města. Objednávková doba bude pro obědy od 10:30 do 14:00, rozvozová pak od 11:00 do 14:30 hod. Pro večeře objednávky od 16:30 do 19:30 a rozvozy od 17:00 do 20:00 hodin. K jídlu si můžete objednat i pití. Objednávkové telefonní číslo je 702 215 965. Platba hotově nebo kartou při předání.

Restaurace Slovanský dům v Kaplici, i když personál a o vaření uvažoval, zůstává uzavřena.