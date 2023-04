Nádhera, jak ze seriálu… Tak hodnotili novotou vonící, ve světle modré barvě vyvedenou chirurgickou "jipku" českokrumlovské nemocnice, která se může pochlubit tím nejmodernějším přístrojovým vybavením, ti, co se přišli podívat ve středu 5. dubna na její slavnostní otevření.

Krumlovská nemocnice má zbrusu novou chirurgickou JIP. Na snímku staniční sestra Dana Balláková (vpředu) s kolegyněmi Karolínou Kučerovou, Dagmar Richterovou, Lucií Stupkovou, Jaroslavou Velflovou a Růženou Figurovou. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

„Pro naše chirurgické oddělení, celou nemocnici, ale hlavně pro pacienty z celého okresu to je velký krok,“ řekl primář krumlovské chirurgie Petr Mašek k akci, kterou stavebně zrealizovala Kohout Company s. r. o. a nemocnici vyšla na více než čtrnáct milionů korun. „Byla to náročná práce, hodně se bouralo, zasahovalo se i do nosných konstrukcí. Poděkovat bych chtěl kromě pana ředitele nemocnice a pana Kohouta i našim sestřičkám, které se podílely zejména na ladění provozu po dobu rekonstrukce.“ Ostrý provoz chirurgická jednotka intenzívní péče zahajuje prakticky okamžitě, den po slavnostním otevření.

Na JIP jsou čtyři lůžka. „Máme tu teď dva boxy, které lze využívat pro infekční pacienty. Je to skvělé, ty jsme tu dřív neměli,“ pochvalovala si staniční sestra Dana Balláková. „Máme tu jednoho hlavního ošetřujícího lékaře, což je paní doktorka Marschalová, pana primáře a já mám pod sebou pět zdravotních sester a jednu ošetřovatelku,“ popsala stručně „své“ oddělení.

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Nemocnice už zároveň chystá další velkou akci, a sice kompletní rekonstrukci horních pater interny, resp. pavilonu D. „Běží výběrové zřízení na zhotovitele, peníze máme schválené a mělo by se začít v září pracovat,“ přiblížila Dana Kopřivová, lékařka a zástupkyně ředitele nemocnice v jedné osobě.

Čilý stavební ruch v areálu Nemocnice Český Krumlov trvá už několik let a jeho cílem je postupná modernizace všech oddělení. Po vybudování nových pavilonů A a B, rekonstrukci pavilonu C a na letošní rok plánovaném zahájení rekonstrukce pavilonu D se pomalu přesouvá pozornost právě k poslednímu lůžkovému provozu, pavilonu s chirurgickými provozy a oddělením ARO. „V rámci přípravných prací již došlo k rekonstrukci vzduchotechniky a operačních sálů, další na řadě byla chirurgická JIP a před samotnou rekonstrukcí pavilonu E ještě dojde k rekonstrukci lůžkové části ARO. Díky těmto přípravným pracím bude možné zachovat provoz operačních oborů i během rekonstrukce chirurgického pavilonu a jen v minimálním rozsahu omezit provoz nemocnice a rozsah poskytované péče,“ doplnil Martin Maleček, šéf technicko-provozního oddělení nemocnice.

