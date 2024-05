Darovali peníze krumlovské porodnici. Pilu v Mirkovicích obří požár nezastavil

Už je to pět let, co pila v Mirkovicích lehla prakticky celá popelem. Toto smutné výročí si v podniku připomněli na Dni otevřených dveří, na kterém ale chmurná atmosféra rozhodně nepanovala. Akce vynesla 10 tisíc korun, které putovaly jako dar do českokrumlovská nemocnice.

Vít Opekar, ředitel Velimpexu, předal do rukou ředitele krumlovské nemocnice Vojtěcha Remeně dar ve výši 10 tisíc korun pro zdejší porodnici. | Video: Deník/Zuzana Gabajová