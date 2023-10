Krumlovská nemocnice postaví novou rehabilitační stanici. Už teď shání personál

Se začátkem nového roku by měla v krumlovské nemocnici vypuknout velká rekonstrukce interního oddělení. Úplná proměna čeká čtyři horní patra, vyroste tam i zbrusu nová následná lůžková rehabilitace, která na Krumlovsku úplně chybí. O „zákazníky“ bude mít do budoucna postaráno, horší to asi bude s personálem.

Pavilon D českokrumlovské nemocnice s interním oddělením. | Video: Deník/Zuzana Gabajová