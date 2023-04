Zlepšení dostupnosti zdravotní péče a vyšší komfort pacientů, to si slibuje Nemocnice Český Krumlov od nové odběrové ambulance, kterou pacienti nově najdou ve 2. patře interny (pavilon D).

Nemocnice Český Krumlov. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

„Do současné doby museli pacienti často kvůli odběru využívat svého praktického lékaře, ačkoliv vyšetření žádala nemocniční ambulance, a zároveň by se měl při opakovaných kontrolách zvýšit komfort pacientů, kteří budou mít službu dostupnou každý všední den,“ uvedla hlavní sestra nemocnice Mária Vyhlidalová.

Odběrová ambulance běží už od 19. dubna a najdete ji v interním pavilonu D ve druhém patře, vedle Oddělení klinické biochemie a hematologie. Provozní doba je každý všední den od 6.30 do 8.30. „Ve čtvrtek a v pátek je prodloužena do 9.30, a to z důvodu provádění vyšetření oGTT (Orální glukózový toleranční test), s výjimkou těhotných maminek, které zůstávají v péči gynekologické ambulance, a QuantiFERON (Ten je určen k detekci latentní infekce Mycobacterium tuberculosis, pozn. red.). Na tato dvě vyšetření je třeba se objednat na telefonním čísle 380 761 333,“ dodává hlavní sestra.

Na ostatní odběry mohou pacienti přijít bez předchozího objednání v provozní době, odběr bude proveden dospělým pacientům odběrovou sestrou pouze se žádankou od ošetřujícího lékaře. Výsledek bude lékařům, kteří si odběr vyžádají, následně zaslán obvyklou cestou.

