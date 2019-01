Český Krumlov – Obyvatelé Krumlovska, vedení okresní nemocnice i její zaměstnanci si mohou konečně trochu oddychnout. Ačkoliv se dá počítat, že v příštím roce skutečně dojde k redukci lůžek, jak to už dlouho naznačovala zdravotní pojišťovna, nejspíš jejich úbytek nebude takový, jak se ještě nedávno všichni obávali.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Zhruba padesáti lékařům a zdravotnickému personálu to včera oznámil předseda představenstva Nemocnice Český Krumlov Jaroslav Šíma během protestního shromáždění v zasedací místnosti interního oddělení. I když původním cílem protestu bylo poukázat na to, že se zdravotníci nedočkali navýšení platů o deset procent, jak jim bylo vloni slíbeno v rámci celorepublikové akce Děkujeme, odcházíme. Zástupce Lékařského odborového klubu a dlouholetý lékař krumlovské nemocnice Jan Vorel ale připustil, že toto téma není nyní tak aktuální, jako jednání nemocnic se zdravotními pojišťovnami.

„Shromáždili jsme se tu kvůli tomu, co se děje ve zdravotnictví, kvůli politice vlády a postupu zdravotních pojišťoven," řekl Jan Vorel. „Jednání se sice vedou, nicméně smlouvy ještě podepsané nejsou. Postup je naprosto chaotický. Situace dospěla k bodu, kdy Lékařský odborový klub i ředitelství nemocnice došly k rozhodnutí, že se musíme bránit. A to jak peticemi, tak akcemi, jako je třeba protestní shromáždění."

Za nemocnicí stojí i Česká lékařská komora. To včera potvrdila její zástupkyně Anna Štěpánková: „Víme, že je restrukturalizace třeba, protože se medicína ubírá trošku jiným směrem, ale při tomhle způsobu redukce opravdu dojde ke snížení kvality péče."

Nicméně Jaroslav Šíma je po posledním jednání s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou v lepší náladě. V Českém Krumlově by mělo být od 1. ledna roku 2013 zrušeno 26 lůžek. Není to málo, ale předpoklad byl horší. Mluvilo se například o úplném uzavření dětského oddělení.

„Původní návrh VZP požadoval poměrně zásadní redukci napříč odděleními. Finální dohoda zní tak, že dojde k redukci pěti lůžek dětského oddělení, šesti lůžek na gynekologicko – porodnickém oddělení a patnácti lůžek na chirurgickém oddělení. Struktura a rozsah péče budou zachovány ve stávajícím rozsahu," řekl Jaroslav Šíma. „Pevně věřím, že pokud tato ústní dohoda bude převedena do písemné formy a následně smluvně podepsána včetně všech povinných příloh, tak to všem přinese jistotu. Jak nám, tak pacientům."

Jan Vorel však připomněl, že postupné snižování lůžek může vést k likvidaci nemocnice.

„Zrušení patnácti lůžek na chirurgii znamená zrušení 25 procent tamního lůžkového fondu. Nebudeme pak schopni generovat tolik výkonů. Váží se na rentgeny, anestézie a tak dále," upozornil Jan Vorel. „Nikdo nezruší nemocnici dnes či zítra, když se ale péče každý rok takovým stylem ořízne, zbude nám tu tak akorát plno lukrativních budov."