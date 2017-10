Nemocnici doplnil personál z Ukrajiny

Český Krumlov - Nedostatek pracovních sil nezbývá než řešit tak, že je třeba pro ně sáhnout do jiných zemí.

Hlavní sestra Mária Vyhlídalová.Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Nemocnice tedy přijala zdravotníky z východní Evropy.



Českokrumlovská nemocnice hlásí plný stav. Pacienti se tam nyní mohou setkávat i s personálem z Ukrajiny. Momentálně v nemocnici pracuje šest lidí z Ukrajiny, z toho dva muži. Jejich věkový průměr je 35 let, a všichni pochopitelně mají povolení k odborné praxi na území České republiky. Práce u nás je pro ně velkou výzvou.



„Mnohdy se jedná o velmi šikovné zdravotníky s dlouholetou praxí,“ říká hlavní sestra Mária Vyhlídalová. „Neumí však česky, proto zpočátku obsluhují pacienty. Pečují o jejich hygienu, upravují jim lůžka, provádějí základní měření.“



Nezbývá jim než se češtinu naučit.



Odborné výkony budou moci vykonávat teprve, až zvládnou základy českého jazyka. A i poté na ně zpočátku budou dohlížet staniční nebo službukonající sestry.



Nemocnice je v tomto nehodila do vody, ale snaží se ukrajinským zdravotníkům pomoci. Najala dva lektory, kteří pracovníky třikrát týdně vyučují český jazyk. Výuku si však zdravotníci hradí sami.



Cizí praktikanti to tedy nemají lehké. „„Chtěla bych proto naše pacienty požádat o shovívavost a toleranci,“ apeluje na veřejnost Mária Vyhlídalová. „Nováčci z Ukrajiny nepostrádají snahu se domluvit, ale jejich znalost zatím není dostačující.“