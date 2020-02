Navzdory současné chřipkové epidemii se pracovníci lékáren drží a poměrně úspěšně infekci odolávají, že je to až s podivem. „Žádná zvláštní opatření, jak se před infekcí chránit, nepodnikáme,“ říká vedoucí lékárník nemocničních lékáren v regionu Jaroslav Prokopius. „Teď máme mírně oslabený tým kvůli uzavření velešínské lékárny, ale vzhledem k tomu, že jsme vystaveni infekcím mnohem více než ostatní, máme odolnější imunitu,“ vysvětlil. „Takže v rámci běžné prevence dbáme pouze na přísun vitamínů.“ Současná chřipková onemocnění se pochopitelně na návštěvnosti lékáren odráží.

„Na odbyt jdou tím pádem všechny přípravky proti nachlazení a klasická léčiva při chřipkové sezóně,“ přitakal Jaroslav Prokopius.

Že mají pracovníci lékáren vyšší imunitu kvůli většímu tlaku infekčních zárodků, potvrdila i magistra jedné z krumlovských lékáren BENU Erika Adamcová. „Nemocných pacientů k nám nyní přichází víc, ale není to nic neúnosného,“ řekla. „Teď nejvíc prodáváme léky na nachlazení, zejména kašel a rýmu,“ přiblížil její kolega Vladislav Pazdera. „Dále klasické léky na pocení, bolesti, teplotu, vitamíny na posílení imunity, čaje a podobně. A všichni v souvislosti s těmito chorobami chtějí také roušky, ale ty nejsou.“

Chřipková epidemie v Jihočeském kraji trvá třetí týden a výskyt akutních respiračních infekcí a chřipce podobných onemocnění je stále vysoko nad epidemickým prahem.

Optimální doba pro prevenci očkováním je před zahájením chřipkové sezóny, nicméně i nyní hygienici očkování doporučují.

„V tomto období je důležité dodržování jednoduchých pravidel prevence, kam patří důkladné a častější mytí rukou mýdlem a horkou vodou a větrání,“ radí epidemioložka Krajské hygienické stanice Gabriela Žampachová. „Doporučujeme zvýšit příjem tekutin a vitamínů hlavně z ovoce a zeleniny, vyhýbat se přímému kontaktu s větším množstvím osob, v prostředcích hromadné dopravy se nedotýkat madel a používat jednorázové papírové kapesníky. Lidé s příznaky nachlazení by měli být ohleduplní ke druhým a zbytečně by neměli chodit do kolektivu.“