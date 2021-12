V úterý poprvé přišly na ambulanci pavilonu B českokrumlovské nemocnice k očkování děti ve věku od pěti do jedenácti let. Dětem byl na ambulanci vyhrazen čas mezi osmou a desátou hodinou. Přihlášeno bylo 67 dětí. Mezi nimi zhruba dvacítku tvořily i děti starší, které se dostavily pro druhou dávku. V čekárně si moc nepobyly. Očkování šlo rychle jako na běžícím pásu.

Hasiči z Krumlovska si vyzvedli světlo z Betléma u hranice. Od rakouských kolegů

o aplikaci vakcín už byla rodina Tomáše Podskalského z Křemže. „Nechtěli jsme, aby děti pořád vysedávaly doma, ale chodily do školy,“ řekl Tomáš Podskalský. „Nechali jsme naočkovat dceru i syna, naočkovaní jsme pochopitelně i my s manželkou.“ S očkováním neměla žádný problém jejich třináctiletá dcera Tereza: „Ve třídě je nás z pětadvaceti žáků naočkovaných osm. Někteří další spolužáci říkají, že to také chtějí udělat.“ „Nebolelo to,“ podělil se o pocity desetiletý bratr Tomáš. „Cítím se normálně. Za očkování jsem rád, protože hlavně chci chodit do kina. A nechtěl jsem být pořád doma.“

Rovnou se třemi dětmi dorazila na očkování Ivana Litvanová z Chlumu u Křemže. Vakcínu ale dostalo jenom jedno z nich. „O tom, jestli děti naočkovat, nebo ne, jsme nemuseli vůbec přemýšlet,“ řekla rozhodně. „Čekali jsme jenom, až bude mít nejstarší dcera 12 let a hned poté jsme ji dali naočkovat, takže dneska jdeme už na druhou dávku. Očkování je jediná cesta, co proti té pandemické situaci dělat. Bud nás to ochrání, nebo aspoň zmírní průběh případného onemocnění. Doufáme v to. Doma jsme očkovaní všichni. Ještě máme malého, osmiměsíčního synka a je tu se mnou také čtyřletá dcera. U ní musíme s očkováním ještě rok počkat. Jakmile to bude možné, tak asi půjdou všichni.“ Dvanáctiletou Elišku Litvanovou je mezi svými vrstevníky ohledně očkování trochu průkopnicí. „Moje kamarádky většinou ještě naočkované nejsou, protože jim ještě nebylo dvanáct,“ řekla.

Zvířata v útulku se mohou těšit na dobroty, i když se Psí Vánoce nekonaly

Ivana Kočová z Českého Krumlova přivedla jedenáctiletého vnuka Matyáše. „Samozřejmě, že jsme neváhali a dáváme děti očkovat,“ řekla. „O tom jsme měli jasno od samého začátku. Očkování je důležité, i kvůli dětem. Já vždycky byla pro očkování. My máme už tři dávky za sebou, a jakmile vyhlásili očkování pro vnuka, přihlásili jsme ho.“ „Z ničeho obavy nemám,“ řekl Matyáš. „Radši chci být očkovaný a ve škole, než trčet doma kvůli karanténě.“ „A stane se, že ty děti jsou pak doma i dvakrát do měsíce, a to není nic dobrého,“ dodala Ivana Kočová.