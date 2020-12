Děvčátko z Českokrumlovska, které na konci listopadu kopl a zranil kůň, se podle soudu však stále nachází v ohrožení života a zdraví, a proto s ní matka musí pravidelně navštěvovat pediatra a předkládat zdravotní zprávy.

MATKA SPOLUPRACUJE

Mluvčí Okresní soudu v Českém Krumlově Jan Montag ve čtvrtek 17. prosince potvrdil, že soud zatím nepravomocně vyhověl návrhu matky na zrušení předběžného opatření. „Hlavně z důvodu, že již pominuly důvody pro jeho trvání. Byť i nadále trvá ohrožení zdraví a života dítěte kvůli absenci aktivní vakcinace proti tetanu, situace se změnila tím, že matka dítěte začala spolupracovat s OSPOD, zavázala se dítě registrovat u pediatra a nejméně jednou týdně ho s dítětem navštěvovat za účelem sledování zdravotního stavu,“ přiblížil skutečnosti.

V současnosti tak už podle jeho slov není nutné předat dítě do krajské nemocnice. „Má již poskytovatele zdravotní péče, který jeho zdravotní stav sleduje,“ dodal Jan Montag na vysvětlenou.

DALŠÍ ŘÍZENÍ NÁSLEDUJE

Soud však též v souladu se zákonem rozhodl o zahájení řízení o zvláštních opatřeních při výchově dítěte, v rámci něhož může zvážit uložení preventivního, výchovného nebo sankčního opatření, zjistí-li, že je toho při výchově třeba. „Předběžné opatření bude zrušeno až nabytím právní moci usnesení soudu, avšak nejpozději zanikne uplynutím desetidenní odvolací doby,“ upřesnil, že soud v současnosti neuvažuje o jeho prodloužení.

Advokátka Ligy lidských práv a zastupující právník rodiny Zuzana Candigliota zmínila, že výsledek odvolání nepovažuje za vítězství, ale za zcela očekávanou a navíc pozdní reakci soudu. „Od počátku bylo toto předběžné opatření nedůvodné a nepřiměřené, proto zvažujeme další postup proti všem dotčeným subjektům,“ upozornila, že chystá další postupné kroky.

Matka je ráda, že už nemusí očekávat policii a úředníky za dveřmi a svátky stráví společně. „Jsem ráda, že už nemusíme žít ve strachu teď před Vánoci a už tak nelze očekávat, že si pro dceru znovu přijdou k nám domů,“ oddychla si.

ŠIKANA RODINY

Jak informovala advokátka, očkování nezletilé jako preventivní zákrok do budoucna vynucovat nelze ani předběžným opatřením, ani jinak. Zahájení řízení o preventivní, výchovná a sankční opatření při výchově nezletilé považuje za nejen nedůvodné, ale přímo za šikanózní.

„Pokud se tímto dalším postupem soud snaží vynutit si očkování nezletilé proti tetanu jako preventivní zákrok do budoucna, jde o zcela zbytečné řízení,“ míní a dodává: „Vynucovat očkování proti svědomí rodiče a vůli dítěte schopného se ve svém věku vyjádřit nelze. Vedení řízení, proto vnímáme jako šikanu vůči matce, která si dovolila nerespektovat předběžné opatření soudu, protože v případě ostatních desetitisíců rodičů neočkovaných dětí žádné takové řízení zahájeno dosud nebylo,“ vysvětlila právnička, která hodlá dál hájit práva rodiny.

V současnosti se dle jejích slov v české populaci vyskytuje jedno až dvě procenta rodičů, kteří odmítají očkování. „Vycházím z atestační práce doktorky Zuzany Vokaté Aktuální postoje rodičů k povinnému a dobrovolnému očkování dětí z Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Ročně se v průměru narodí sto tisíc dětí, aktuálně máme asi 1,5 milionu dětí do 15 let včetně,“ sdělila Zuzana Candigliota, že v tomto množství je v České republice odhadem od 15 do 30 tisíc neočkovaných dětí.

LOŇŠKÝ PŘÍPAD

Tetanus je přitom velmi nebezpečný. Jak shrnula epidemioložka Renata Ciupek, tetanus je jedním z nejzávažnějších infekčních onemocnění s vysokou smrtností. „Úmrtí provázejí prudké svalové křeče za plného vědomí. Zdrojem infekce jsou ponejvíce poranění kontaminovaném půdou, právě při úrazech v zemědělství,“ upozornila.

Očkuje se celosvětově, u dětí v České republice již od roku 1952, u dospělých plošně od roku 1974. „Termíny očkování stanovuje legislativa - Vyhláška o očkování,“ doplnila Renata Ciupek.

Případy onemocnění dítěte tetanem u nás prakticky neznáme, vzhledem k vysoké proočkovanosti. „Očkování poskytuje individuální ochranu každému jedinci. V případě promeškání termínu přeočkování je při úrazech součástí akutního ošetření,“ zmínila.

Jedno dítě nemocné tetanem zaznamenali epidemiologové v Česku loni, bylo to na jihu Moravy. Šlo o jediný případ za posledních více než 25 let v tomto regionu. „Jednalo se o dítě matky, která odmítla nechat dítě preventivně očkovat. Dítě bylo ve velmi vážném stavu několik týdnů hospitalizováno a jen díky vysoce odborné a intenzivní péči přežilo,“ shrnula fakta Renata Ciupek.

V roce 1951 v České republice na tetanus zemřelo 140 lidí, byl to rok předcházející zahájení plošného očkování ukotvené vyhláškou. Loni v celé České republice tetanem onemocněli pouze tři osoby díky vysoké poočkovanosti, která chrání ty, kteří se ze zdravotních důvodů vakcinaci nemohli podrobit. Odpůrci očkování většinou argumentují nervovým poškozením či narušením vývoje dítěte. Za odmítnutí povinného očkování podle vyhlášky hrozí pokuta do 10 tisíc korun. Neočkované děti také nepřijímají některé školky či školy v přírodě. V posledních letech se těmito případy čím dál častěji zabývají soudy a některé skončili až u Evropského soudu pro lidská práva. Plošně se u nás očkuje kombinovanou vakcínou zvanou hexavakcína proti dětské obrně, tetanu, záškrtu, černému kašli, žloutence B a onemocněním způsobeným bakterií Haemophillus influenzae b. Děti do dvou let dostávají také povinou kombinovanou vakcínu MMR proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím.