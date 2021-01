Českokrumlovsko - Až do pátku 14.11. se koná burza škol Jihočeského kraje. Žáci devítiletých škol a jejich rodiče o ni tedy ani letos nepřijdou. Jenom se neodehrává ve velkých halách, ale on-line.

Jedenz minulých ročníků burzy škol ve sportovní hale v Českém Krumlově. Letos bude on-line. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Jedná se o prezentaci jihočeských středních škol a odborných učilišť. A to v časech vždy od 9 do 10 hodin, od 15 do 16 hodin a od 17 do 18 hodin. Zájemci se mohou přihlásit na www.burzyskol.cz