Synagoga Za Soudem budek dispozici o víkendu od 10 do 18 hodin. Uvidíte výstavu dvou krumlovských kamarádů – malíře Jiřího Stýbla a fotografa Jiřího Šneidera. Vstupné dobrovolné. A v Museu Fotoateliér Seidel o víkendu zaplatíte jen poloviční vstupné.

Kromě toho je v sobotu do Regionálního muzea v Českém Krumlově vstup zdarma, V době 9.00 – 12.00, 12:30 – 17:00 můžete navštívit hlavní sezónní výstavu Se lvem za svobodu a stálou expozici muzea.

Kapacita exkurzí do zahrady a Mincovny je zdarma a je omezena, proto je nutná rezervace v Infocentru (nám. Svornosti) nebo na www.ckrumlov.info/tickets .

Odpoledne můžete nahlédnout do Kvítkova dvora – kabinetu kněžny Marie Terezie. Komentované prohlídky začínají ve 14 a 15.30 hodin. Spatříte jeden z nejkrásnějších barokních sálů v Českém Krumlově s freskovou výzdobou malíře Františka Jakuba Prokyše.

V sobotu se například můžete vydat za skvosty krumlovského baroka, ale nezapomeňte si předtím účast zarezervovat. V 10 hodin začne komentovaná prohlídka jedinečné barokní zahrady se zámeckým zahradníkem Jiřím Olšanem, který se pověnuje i jejímu zasazení do barokní krajiny.

Jednu z výjimečných příležitostí podívat se do objektů jindy běžně nepřístupných nebo se dozvědět řadu zajímavostí mají zájemci o tomto víkendu v rámci Dnů evropského dědictví.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.