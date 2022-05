Nevěřili byste, co jde vykouzlit z torza třešně. Zdobí náves v Netřebicích

Upravenému místu vévodí dřevěná skulptura, dílo místní šikovné obyvatelky Renaty Šléglové, která vymyslela celou koncepci a umělecký objekt vytvořila z kmene staré třešně. Mezi nadšenci, kteří prázdnou plochu vylepšili, nechyběla starostka. „Domluvili jsme se na tom s děvčaty na cvičení,“ vysvětlila Jana Vomáčková. „Jedna ze cvičenek – Renata Šléglová – má dobré nápady a vize, vymyslela a vytvořila hezkou sochu ze svého stromu. Hrála si s tím přes zimu, kdy dala kmen vyschnout, a na jaře se do toho pustila. Strom obrousili, natřeli a vymysleli podstavec. Navíc dodala své bonsaje. Sehnali jsme kamenné placáky a v sobotu jsme se do toho dali. Osm nás na tom pracovalo od rána zhruba do čtyř odpoledne.“