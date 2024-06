Na 2,9 procenta se zastavila míra nezaměstnanosti na jihu Čech v květnu. Meziměsíčně poklesla o 0,2 procentního bodu. Poslední statistiku zveřejnil Úřad práce začátkem dubna, to byla nezaměstnanost v Jihočeském kraji 3,3 procenta.

Podíl nezaměstnaných v okresech Jihočeského kraje. | Foto: Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích

Z jihočeských okresů si nejlépe vede Prachaticko, kde je podíl nezaměstnaných lidí 2,5 procenta. Jen o desetinu procenta více má Jindřichohradecko (2,6 %) a Českobudějovicko (2,7 %). Podle informací ředitele Krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích Ivana Loukoty evidovaly kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Jihočeském kraji k 31. květnu celkem 13 266 uchazečů o zaměstnání. „Ve všech okresech došlo ke snížení počtu nezaměstnaných. K největšímu procentuálnímu úbytku došlo v okrese Jindřichův Hradec a Český Krumlov. Všechny okresy kromě Českého Krumlova pak vykázaly nižší podíl nezaměstnaných, než je hodnota podílu nezaměstnaných v ČR, který je 3,6 procenta,“ uvedl Ivan Loukota.

Nezaměstnanost v okresech jihu Čech: Prachatice 2,5 %

Jindřichův Hradec 2,6 %

České Budějovice 2,7 %

Písek 2,8 %

Strakonice 3,1%

Tábor 3,2 %

Český Krumlov 4,1 % Jižní Čechy celkem: 2,9 % Česká republika 3,6 % Zdroj: ÚP ČR

Nezaměstnanost v opět klesla a dostala se pod hranici 3 %. Vliv na to samozřejmě stejně jako v minulém období mají sezonní práce. „Zároveň evidujeme zvýšenou poptávku studentů po letních brigádách, nicméně v tomto období je již nabídka velmi omezená a firmy hledají pouze pomocné pozice,“ doplnil.

Nezaměstnanost na Prachaticku je druhá nejnižší v kraji

Jihočeský kraj ke konci května eviduje 13 498 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 233 nižší než v předchozím měsíci a o 1 055 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadal v květnu průměrně 1 uchazeč, nejvíce tři uchazeči na jedno volné místo na Strakonicku a dva na Jindřichohradecku. V průběhu května se na úřadech práce nově zaevidovalo 1932 osob. Ve srovnání s minulým měsícem je to o 143 osob méně. Evidenci ukončilo nebo bylo vyřazeno 2451 lidí. Do zaměstnání nastoupilo 1907 uchazečů o práci, zbylí uchazeči byli vyřazeni bez umístění do práce.