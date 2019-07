O dalších 8,1 procenta spadla během června nezaměstnanost na Českokrumlovsku, okres se tak znovu ocitl na jednom z předních míst v republice, stejně jako o měsíc dříve. Zaměstnavatelé z toho ale žádnou radost nemají.

„Lidi nejsou, sháníme je neustále,“ posteskla si personální manažerka Jednoty Kaplice Hana Neckářová. „A čím dál víc, řekla bych. Málo je i brigádníků, máme pár studentů.“ Firma, která na Krumlovsku provozuje třiatřicet prodejen, pociťuje nízkou nezaměstnanost hlavně na Lipensku. „Je tam přetlak práce a situace tam je pro nás těžká. Daří se nám horko těžko držet stavy a je to rok od roku horší.“

NEJSOU LIDÉ VYUČENÍ V OBORU

Velký nedostatek Jednota cítí i v oblasti kvalifikovaných pracovníků. „Ty, které bychom potřebovali nabrat, už jednoduše nemáme,“ říká Hana Neckářová. Na mysli má přitom lidi vyučené v oboru prodavač, kterých je dnes jako šafránu. Do učení se totiž žáci základních škol nehrnou a jeho budoucnost personální manažerka Jednoty moc růžově nevidí. „Nevím, kdo bude pracovat. V době, kdy jsem v Jednotě začínala, se na prodavače hlásily děti, které neměly trojky, a s trojkami se na něj dostávaly horko těžko, dělalo se výběrové řízení.“ Dneska jdou do učení ti žáci a žačky, co se nedostanou jinam, což je problém, který řeší i na dalších učňovských oborech. „Ubíráme se, celá společnost, nějakým zvláštním směrem,“ uzavírá.