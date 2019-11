Velmi důležité informace by českokrumlovským policistům mohl poskytnout muž, jehož fotografie v úterý 12. listopadu policie zveřejnila.

Policisté pátrají po totožnosti tohoto muže. | Foto: PČR ČR

"Policisté žádají širokou veřejnost o spolupráci při ustanovení totožnosti muže, jehož fotografie se jim podařilo zajistit," dodává policejní mluvčí Lenka Pokorná. Podle jejich poznatků by jim totiž právě on mohl poskytnout informace, jež by mohly vést k objasnění případu ze začátku listopadu 2019, který právě prošetřují.