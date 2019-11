Nevidomá studentka konzervatoře Nicol Pešková (26) z Kožlí u Orlíku se stalav sobotu absolutní vítězkou 10. ročníku pěvecké soutěže Hvězdy nad Ještědem, kterou pořádá Městské divadlo v Jablonci nad Nisou.

Nikol Pešková na soutěži. | Foto: Eva Chýlová

O soutěži V soutěži Hvězdy nad Ještědem se letos utkalo 80 účastníků z pěti krajů České republiky a do finále jich postoupilo 27. Soutěžilo se ve třech kategoriích – do 13, od 13 do 20a nad 20 let.