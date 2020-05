Na dveře není třeba bušit, vedle nich je k dispozici zvonek, na jehož zazvonění vám někdo z personálu salónu přijde otevřít.

Zájem o jeho služby je veliký. Objednávek je plno. "Máme narváno," potvrdila majitelka provozu Lenka Nýdlová. "V sobotu jsme tu ještě uklízeli a vše připravovali. Zkoušeli jsme si, jak to budeme dělat, na sobě navzájem, ale dneska to bude poprvé naostro," říkala ráno."Kadeřnice jsou z toho trochu splašené. Přestěhovala jsem trochu nábytek, abychom udrželi ty dva metry. Dezinfekce jsou nakoupené, všechny utěrky jednorázové, vše je připraveno. Hrozný je, že když už je to k sehnání, tak je to za velké peníze. Ale doufejme, že to nebude dlouho trvat."

Salón zatím neobnovil všechny služby. To znamená kosmetiku a masáže. "Rozhodli jsme se, že kvůli současným opatřením tyto služby poskytovat nebudeme," říká Lenka Nýdlová. "Jsou třeba jednorázová povlečení na lehátka, jednorázové ručníky a pod., a nedokážu si představit, jak někoho masíruju v rukavicích. Ještě počkáme asi měsíc a pak začneme."

Nyní jsou zde tedy v provozu kadeřnictví, pedikúra a manikúra.