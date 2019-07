„Postavili jsme tu betonárku, protože si myslíme, že je to strategické místo pro náš rozvoj,“ řekl jednatel společnosti ČR Beton Bohemia Vlastimil Vrána. „Kaplice je blízko rakouských hranic, což je pro nás důležité, neboť dodáváme betony nejenom na území České republiky, ale také přes hranice.“

Společnost ČR Beton Bohemia tak na území Českokrumlovska provozuje tři betonárky – v Českém Krumlově, Frymburku a Kaplici. Kaplickou betonárku obsluhují dva lidé a betonárka zvládá vyrobit až 55 kubíků betonu za hodinu. „A umožňuje celoroční provoz,“ doplnil Vlastimil Vrána.

Firma úzce spolupracuje se společností Kámen a písek. „Od roku 1988 jsme se společníky přemýšleli, jak se dál etablovat na trhu a co nového přinést,“ říká Otakar Veselý, jeden z majitelů společnosti Kámen a písek. „Došli jsme k tomu, že bychom měli založit firmu pro transportní beton. V roce 2001 jsme tedy založili firmu a hned v roce 2002 vyrobili a prodali prvních 22 000 kubíků betonu.“ Postupně založili další betonárky a v dnešní době dodávají na trh v průměru 70 000 kubíků betonu ročně.

„Rozvoj Kaplicka směrem k hranici potřebuje kvalitní beton,“ uvedl Otakar Veselý, proč je nová betonárka právě v Kaplici. „A bude potřeba i při výstavbě dálnice.“

Při slavnostním otevření kaplické betonárky Otakar Veselý přidal zajímavé přirovnání: „K dnešku jsme v našich betonárkách prodali jeden milion kubických metrů. To reprezentuje cirka 11 000 automobilových cisteren cementu a 75 000 kamionů, které přivážely do betonárek písek a kamen. Z takového množství betonu by se postavily tři betonové přehrady jako jsou Slapy.“