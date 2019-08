Nově jezdí po trase Střítež – Kaplice – Benešov nad Černou – Pohorská Ves – Hojná Voda – Nové Hrady cyklobusy. „Tato linka byla vytvořena proto, aby zavedla turisty do málo známých míst Novohradských hor,“ říká starosta Kaplice Pavel Talíř. „Z konečné se pak mohou vrátit domů po vlastní ose, nebo si užívat nedotčenou přírodu a zpět se vydat až večerními spoji.“ Každý autobus je vybaven vlekem pro přepravu kol.

O rozšiřování cyklobusových linek se zasazuje Destinační společnost Novohradsko-Doudlebsko. Nová linka se do povědomí výletníků ještě moc nedostala, přesto si rychle získala své příznivce.

„Nové spoje se rozjely od 9. června,“ říká Jiří Pešek, ekonom dopravy společnosti JIKORD. „Průměrná obsazenost spojů na Novohradsko roste,“ doplnil.

„K nejčastějším nástupním či výstupním bodům patří Kaplice Nádraží, Kaplice autobusové nádraží, Benešov nad Černou, Pohorská Ves, Hojná i Dobrá Voda, Horní Stropnice a Nové Hrady,“ vyjmenoval Jiří Pešek. „Neměli bychom opomenout i jiné zastávky na trase jako například Pořešín, Hradiště, Ličov, Černé Údolí, Staré Hutě, které lze využít jako výchozí místa na další přírodní, historické i turistické zajímavosti.“

Linky budou jezdit do 29. září o víkendech a svátcích, během letních prázdnin jezdí denně. Jsou to dva páry spojů denně, které navazují na vlaky v Kaplici Nádraží. Kromě běžných slev lze využít také velice oblíbenou celodenní jízdenku JIKORD plus, na kterou může např. o víkendu cestovat celá rodina autobusy a vlaky jen za 250 korun.