Dětská skupina vznikla nově v Českém Krumlově. Sídlí v historickém domě přímo na Latráně. Je určená pro děti od roka a půl, ideálně od dvou let a více.

V prostorách Duhové Paventie je to jako v dětském ráji. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová a Archiv Paventia, z.s.

Dětská skupina Duhová Paventia vznikla na pomoc rodičům, kteří potřebují najít umístění pro své děti dříve, než v jejich třech letech, a v jiných časových intervalech, než je to možné v mateřských školkách. Děti mohou do skupiny docházet až do předškolních let. „Je to takový mezistupeň mezi domácí péčí a školkovou,“ říká Marie Hlušková, předsedkyně neziskového spolku Paventia, který podporuje náhradní rodinnou péči.