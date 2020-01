Jiří Zimola totiž v pondělí večer na jednání krajského výkonného výboru ČSSD odstoupil z postu krajského předsedy strany. Spolu s ním se funkcí vzdali i místopředsedové jihočeské ČSSD Stanislav Mrvka a Jaroslav Kupsa.

Jiří Zimola v úterý řekl, že jeho odstoupení nebylo plánované. „Tohle už prostě dál nešlo,“ zmínil. „Na jednání se někteří kolegové z jihočeské sociální demokracie velmi kriticky vyjadřovali k hnutí Změna 2020. Tedy k tomu hnutí, které jsme vytvořili, aby pomohlo k lepšímu výsledku sociální demokracie v krajských volbách. Chtěli jsme do něj přilákat starosty, nezávislé levicové osobnosti, zkrátka lidi z nezávislé společnosti, kteří by jinak kandidovat za ČSSD nechtěli. Ale ukázalo se, že je mnohem větší obava některých mých kolegů spolustraníků z toho, že by je právě tito kandidáti mohli ve volbách přeskočit,“ popsal, co pro něj byla pověstná poslední kapka.

Jako lídra kandidátky pro krajské volby sociální demokraté jednomyslně schválili Ivanu Stráskou.

Někdejší hejtman Jiří Zimola už loni ohlásil, že do voleb půjde právě s novým uskupením Změna 2020. Hnutí již oficiálně zaregistroval David Slepička, někdejší člen ČSSD z Týna nad Vltavou, jenž ale členství ve straně ukončil k poslednímu dni loňského roku. A to společně s většinou vltavotýnských členů ČSSD, čímž zanikla místní organizace strany. David Slepička zároveň členům ČSSD rozeslal mailem dopis, v němž nešetřil kritikou vůči současnému fungování strany. „Oslovení příteli pozbylo zcela svého smyslu. Jak jsme se zachovali k Jirkovi Zimolovi, když odstoupil z funkce hejtmana, aby koalice v čele s ČSSD mohla dál pokračovat?“ ptal se například.

Hejtmanka Ivana Stráská na to reagovala prohlášením: „Jak je možné, že po síti ČSSD z pokynu předsednictva krajský tajemník, placený z příspěvků členů strany, rozesílá v podstatě náborový dopis pro jiné konkurenční hnutí?“

Ivana Stráská: Už jsem chtěla skončit

Ambicí stát se krajskou předsedkyní ČSSD nemám, řekla v rozhovoru po rezignaci Jiřího Zimoly na tento post hejtmanka Ivana Stráská.

Jak vnímáte rezignaci Jiřího Zimoly a dalších lidí na jejich posty v předsednictvu jihočeské ČSSD?

Musím říct, že to bylo jejich rozhodnutí po debatě kolem hnutí Změna 2020 a způsobu, jakým to bylo komunikováno, nebo spíše nekomunikováno se členy strany. Prostě řekli, že přijímají svou odpovědnost a že rezignují na své funkce. Na jednání výzva k rezignaci nezazněla ani jednou. Já osobně mohu říct jen to, že pokud bych byla natolik nespokojená s politikou strany, tak bych ji opustila a teprve pak bych řešila nějaké další hnutí.

Změna 2020: O lídrovi hnutí není jasno

Byl výraznou tváří jihočeské ČSSD. Teď David Slepička stojí po boku Jiřího Zimoly u zrodu nového politického uskupení Změna 2020.

Máte už formulované základní programové priority pro letošní krajské volby?

Budeme chtít prosazovat původní programové ideje, které v posledních letech opustila ČSSD. Abychom toho úspěšně dosáhli, bude hnutí Změna 2020 spolupracovat při řešení konkrétních problémů s komunálními a regionálními samosprávnými orgány. Hnutí Změna 2020 si klade za cíl oslovit starosty měst a obcí, zvolené zastupitele obcí, aby definovali problémy, které je trápí a aby se následně spolupodíleli na jejich řešení. Cestou bude jak změna zákonů ČR prostřednictvím poslanců či senátorů, nebo i podávání zákonodárných iniciativ prostřednictvím krajských samospráv.