Hala o rozměrech 30x16 metrů, zrcadlový sál s posilovacími pomůckami, privátní finská sauna a restaurace se zahrádkou, která funguje také jako kulturní sál s pódiem, které se dá díky pohyblivé stěně otevřít a využít i při letních akcích pod otevřeným nebem. To je nová sportovní hala, resp. sportovně kulturní centrum v Dolním Třeboníně.

Nová sportovní hala, resp. sportovně kulturní centrum v Dolním Třeboníně, přivítala první návštěvníky před rokem, 23. května 2023. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Funguje rok a využívá ji spousta lidí, nicméně třebonínský starosta Pavel Ševčík, který vede obec s jedinou přestávkou už 34. rok, usiluje o její maximální využití. „Hala funguje nad naše očekávání. Před jejím otevřením do provozu jsme nevěděli, jaké budou skutečné provozní náklady. Prozatímní provoz ukázal, že to bude zhruba 1,2 milionu ročně,“ vyčíslil. „Původní předpoklad byl, že bude většina nákladů hrazena z rozpočtu, ale stále více se ukazuje, že se podaří poměrně velká část nákladů uhradit z poplatků za pronájem haly. Při plném využití její kapacity by platby za pronájem haly mohly pokrýt veškeré náklady, a to i s mírným převisem.“

Na snímku starosta obce Pavel Ševčík.Zdroj: Deník/Zuzana GabajováTak, jak bylo plánováno, halu využívá zejména Základní a mateřská škola Dolní Třebonín a místní sdružení dobrovolných hasičů. Ti ji navštěvují zdarma. Z tělovýchovné jednoty Dolní Třebonín ji dnes pravidelně využívají volejbalisté, stolní tenisté, kteří zde mají i zápasy krajské ligy, nebo nohejbalisté. „Letos zde měla premiéru soutěž Překážková dráha pro mladé hasiče, které se zúčastnilo na 50 dětí z pěti týmů z celého Českokrumlovska. To se moc povedlo a věřím, že tím byla založena nová tradice požární soutěže,“ přiblížil starosta. „Mile nás překvapil zájem o využití haly od sportovních klubů ze sousedních obcí. Pravidelně v zimních měsících jezdili sportovat dobrovolní hasiči z Přísečné a z Rájova, měli jsme zde extraligový zápas dorostenek VK Jihostroj, které u nás hostili Příbram, spolek Kokki dojo z Boršova nad Vltavou u nás pořádal třídenní seminář, na který přijeli hosté např. až z Itálie, nebo zde měl několikrát celovíkendový trénink českobudějovický STARLETTE.“

Velkou i malou tělocvičnu si zájemci mohou rezervovat i jednorázově, přes rezervační systém, nebo zde navštívit skupinové cvičení. „V malé tělocvičně se cvičí pilates, jóga, latinskoamerické tance, body pump nebo kruhový trénink, o který je velký zájem. Rádi bychom, aby hala běžela na minimálně 70-80 %.“

Hodinová sazba za pronájem sauny je 300 korun za hodinu, za zrcadlový sál zájemci zaplatí 350 korun za hodinu a za velkou halu 600 korun za hodinu. Provozní doba SKC, kterou zajišťují dva správci, je denně včetně víkendů od 8 do 22 hodin, restaurace funguje denně kromě pondělí od 11 do 22 hodin, v pátek a v sobotu do 23 hodin.

Restaurace má od dubna nového provozovatele. „Má ji v pronájmu jedna zdejší rodina, na první rok mají nájem za výhodných podmínek, který bereme jako startovací,“ vysvětlil Pavel Ševčík. „Provoz restaurace je pro nás služba veřejnosti a chceme, aby její rozjezd byl co nejhladší. Zatím to funguje skvěle, je zde výborná kuchyně, příjemné prostředí i personál. Věřím, že se nám podařilo najít ty správné provozovatele, kteří berou provoz restaurace jako rodinný podnik.“

Stavba haly vyšla na zhruba 84 milionů korun. „17,5 milionů korun jsme dostali z NSA (Národní sportovní agentury), díky vstřícnému postoji krajského úřadu jsme z KIF (Krajského investičního fondu) obdrželi v roce 2022 10 milionů korun a v roce 2023 9 milionů korun, zbytek pokryl úvěr obce a peníze z rozpočtu,“ vyčíslil starosta. „K tomu je třeba připočítat ještě peníze na vnitřní vybavení. Jen vybavení kuchyně restaurace stálo 1,2 milionu korun.“

Pro návštěvníky je veliké plus dostatek parkovacích míst. „Okolí našeho sportovně kulturního centra se snažíme neustále vylepšovat. Vysadili jsme před halou pět lip a přidali venkovní osvětlení, plánujeme zde vybudovat i dětské hřiště. Tímto bych rád pozval další zájemce, ať už o využití haly ke sportovním aktivitám, nebo jen k příjemnému posezení v místní restauraci,“ uzavřel Pavel Ševčík s tím, že veškeré informace o pronájmu, rezervacích a cenách najdou zájemci na webu haly.