Kaplický domov pro seniory se totiž pyšní novou jedinečnou zahradou, která pokrývá svah dolů k rybníku Pentlák. Dole je zakončena přírodní terasou nad vodou, odkud se rozbíhá nádherný pohled na celou vodní hladinu rybníka. A právě v tom místě mohou klienti domova rozjímat u půvabné kapličky s obrazem sv. Anny od výtvarnice Magdaleny Špičákové z Kaplice.

Bělostně zářící stavbička jako klenot doplňuje scenérii šesti tisíc vysázených stromů, keřů a rostlin s lavičkami a ptačími budkami rozvěšenými po okolních vzrostlých stromech, včetně zákoutí s dendrofonem, xylofonem, zvoničkou či altánem.

„Už při slavnostním otevření zahrady loni v prosinci jsme se shodli, že v ní nemůže přirozeně chybět kaplička,“ řekla ředitelka Domova pro seniory Vladimíra Holczerová. „Jenom jsme ohledně jejího vybudování museli vyřešit čas a finance.“ Nad kapličkou převzalo záštitu město Český Krumlov, financemi přispěla i další města včetně Kaplice. „Za těchto celkových 57 000 korun vznikla kaplička včetně osázení a terénních úprav kolem,“ doplnila Vladimíra Holczerová.

Kapličku poté slavnostně vysvětil kaplický farář Pavel Šimák. Radost z ní mají i obyvatelé domova „Ano, jsem ráda, že ji tady máme,“ přitakala Marie Kučerová z Kaplice. „Sice nemůžu chodit, ale když si to budu přát, pečovatelky mě sem dovezou na vozíku.“ Přestože se rozkládá ve svahu, zahrada je plně bezbariérová, takže dopravit do zákoutí s kapličkou i klienty, kteří to nezvládnou sami, není žádný problém. A zákoutí s kapličkou nemusí sloužit pouze seniorům, je i krásnou přírodní kulisou ke svatebním obřadům