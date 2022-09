„Našel jsem v kanceláři publikaci, která mě vrátila do mých dětských a juniorských let,“ líčil Libor Lukš, jak na nápad přišel. „Ta publikace vznikla v roce 1982 ke 300 letům od udělení městského práva. Procházel jsem se fotografiemi, jak Kaplice vypadala před třiceti a více lety.“ Shodou okolností zjistil, že Kaplice letos slaví výročí. „Od udělení městského práva je to 645 let a současně 765 let od 1. písemné zmínky o Kaplici,“ líčil Libor Lukš.

Zdroj: Deník/ Zuzana Kyselová

„Ty datumy se krásně potkaly. Tak jsem oslovil pana Kahovce a Honzu Bohdalů, oba fotografují, jestli by do toho se mnou šli. Dali jsme dohromady nástřel, jak by nová publikace mohla vypadat, zpracoval jsem podklad pro radu města, která s tím souhlasila. Od října zhruba za rok ta knížka vznikla. Rada města, hlavně kolegyně z rady města a členové kulturní komise jsme se několikrát sešli a vybírali fotky z ohromného množství. Vybrat je nebylo vůbec jednoduché, protože jedna fotka byla hezčí než druhá.“

Autorem části fotek a grafického designu je Václav Kahovec, učitel výtvarného oboru v kaplické ZUŠce. „Postupně jsme dali dohromady při přípravě knihy partu několika lidí, “ vyprávěl. „Honza Sommer, Jan Bohdal dělal fotky z dronu, Karel Vavřík pracuje v KICu a má zásobu fotek veškerého dění v Kaplici. Já jsem fotil většinu těch fotografií ze země – architekturu, krajinu atd. S grafickým designem celoživotně trochu koketuji. Věnuji se mu ve volném čase. Proto mě místostarosta oslovil.“

Do kolektivu autorů patří i překladatelka. „Nechtěl jsem, aby to byla jenom čistě fotografická publikace,“ řekl Václav Kahovec. „Moc jsem si přál, aby fotografie doplňoval i text a bylo to postavené na popiskách k fotkám. Město chtělo knihu využívat jako prezent pro návštěvy města, tak jsme se domluvili, že kniha vyjde trojjazyčně. Kromě češtiny také anglicky a německy. Překlady tedy byly nutné. Textu se nakonec nabalilo o něco víc. Kniha obsahuje pět kapitol.“

Kniha vyšla k výročí 765 let Kaplice. „Je to takové pseudovýročí. Je to taková hříčka 7 6 5, cifra, která se nám líbila,“ řekl Václav Kahovec. „Říkali jsme si, že teď je Kaplice nejhezčí, co kdy byla, je pěkně opravená a máme ji hodně nafocenou, tak jsme toho chtěli využít.“

Město si dvě stě kusů knih ponechá pro své potřeby na prezentaci, tři sta kusů jde pro zájemce do prodeje.