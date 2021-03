Policisté v regionu splnili slovo. Hlídky v pondělí na hranicích okresu kontrolovaly posádky zejména osobních aut, jestli mají potřebná potvrzení dokládající, že jedou ze zaměstnání, nebo mají k překročení okresu jiný vážný důvod.

Město Velešín a Jihostroj Velešín. | Foto: archiv města Velešín

"Když jsem jel do práce z krajského města do Velešína, stála u křižovatky na Holkově v protisměru policejní hlídka, takže mě nezastavila," popsal svou ranní cestu do práce Tomáš Kysela z Českých Budějovic. "Potvrzení od zaměstnavatele jsme obdrželi v práci dneska."