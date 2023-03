Místem náboru se v pondělí v Kaplici na několik hodin stal kulturní dům, což manažeři Lidlu vděčně uvítali. Od jedenácti hodin dopoledne až do odpoledne do kulturního domu přicházeli zájemci, a představitelé Lidlu si nemohli stěžovat. Zájem byl veliký. Po vyplnění dotazníku pak s jednotlivými adepty hovořili lidé z vedení. Chvilku na rozhovor si udělala náborářka Lidlu Jana Jarošová.

Zájem o práci v kaplické prodejně je, zdá se, velký?

Zájemců přišlo nad očekávání mnoho. My se trochu připravovali na takový nával, protože nás spousta uchazečů oslovovala už na prodejně v Trhových Svinech, kde jsme pořádali náborové dny. Proto jsme těmto uchazečům z Kaplicka vyšli vstříc a vyjeli za nimi do Kaplice, kde nám důstojné prostory pro nábor zapůjčilo místní krásné kulturní centrum. A tady si s nimi můžeme povídat o práci pro Lidl. Uchazečů přišlo opravdu mnoho, a jsme za to rádi. Od 11 hodin jsme se ještě nezastavili.

Kolik zaměstnanců kaplická prodejna pojme?

Pro kaplickou prodejnu budeme potřebovat zhruba 25 až 30 prodavačů, ještě uvidíme, jak bude prodej silný, to je zatím ve hvězdách. Plánujeme nějaký týdenní obrat podle naší zkušenosti a kupní síly obyvatel, ale jestli takový bude… Víme, že hodně místních dojíždí do Krumlova nebo do Trhových Svinů, podle toho odhadujeme obrat a sestavujeme tým. Manažer je daný, bude jeden; pak dva zástupci, několik vedoucích směn a prodavači. Na tuto prodejnu bude do třiceti prodavačů určitě stačit.

Kromě toho, že jistě hledáte poctivé pracanty, jaké podmínky by ještě měl žadatel splňovat?

Musí to být fyzicky zdatný jedinec. Podmínkou je lékařská prohlídka, musí přinést našemu firemnímu lékaři údaje ze zdravotní dokumentace a náš firemní lékař rozhodne o tom, jestli je zdravotně způsobilý u nás pracovat. Podmínkou je samozřejmě také trestní bezúhonnost, požadujeme výpis z rejstříku trestů. Přes tyto podmínky takzvaně nejede vlak.

Rallye Český Krumlov slaví. Výstavu v Kaplici zahájila legenda Emil Triner

Dále to musí být lidé ochotní učit se novému. U nás vesměs nastupují lidé, kteří v podobném obchodě nikdy nepracovali. Zájemce ale musí být multifunkční, aby mohl pracovat na kase, musí být ochotný vybalovat a dělat manuální práce, naučit se péct, aby mohl rozpékat pečivo, starat se o zeleninu a její čerstvost. A být neustále v pohybu, protože to není sedavý způsob práce. Rovněž musí zvládat dělat třeba dvě věci najednou, protože jsme rychlý řetězec. Čili to je náš ideální kandidát na prodavače - pokladního.

Dnes si zájemce registrujete, co bude následovat dál?

Uchazeči vyplňují formulář, s jehož pomocí získáme kontaktní údaje a během dvou pracovních dní dáme každému uchazeči vědět, jestli jsme se pro něj rozhodli. A jestli se potkáme ještě jednou na některé prodejně, kde si předáme podklady, které by si měl uchazeč vyřídit do datumu nástupu. Smlouvu podepíšeme třeba i s předstihem, aby už měl v ruce, že v květnu bude mít práci a kde bude startovat jeho zapracování. Kaplická prodejna je ve výstavbě, pro zapracování proto využijeme prodejny, kam to má uchazeč nejblíž. Ve Svinech, Krumlově, případně v Budějovicích. Což předpokládá, že se tam musí nějak dopravit. Mnohdy je spojení těžké, protože my začínáme v pět ráno.

Už byl stanoven datum otevření nové kaplické prodejny?

Přesný termín otevření prodejny už máme. Slibujeme léto, konkrétní termín by měl být 17. července. Doufejme, že se na stavbě nic nepokazí. Kolegové z výstavby nám vždy sdělují termín opatrně, protože termínů už bylo několik a bylo nutné je posouvat. Tento červencový termín už bychom opravdu chtěli dodržet, věřím, že 17.7. přivítáme první zákazníky. Byli jsme se na ni podívat. Je to hrubá stavba. Jestli se všechno stihne, závisí také na počasí, které je v těchto končinách občas drsné, navíc v dnešní době někdy nevyjde potřebná dodávka, což pak vede k posunům.