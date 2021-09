Rozhledna by měla být hotova do podzimu. Vstup na ni bude zdarma.

Na pevných základech již vyrůstá železná konstrukce. Má být vysoká 36 metrů, nahoře zakončena stříškou. Bude mít dvě podlaží, to horní ve výšce 32 metrů, nižší ve výšce 26 metrů. Kolem dokola horní plošiny budou mít výletníci k dispozici prstenec s popisem, co se před nimi v krajině rozkládá. „Budou mít pod sebou celé město a Lipno,“ říká starosta. „Bude odtud asi docela zajímavý výhled. Při projektování jsme nalétávali místo s dronem.“ Rozhledna nabídne pohled na jezero, okolní pohoří i část boletického vojenského prostoru.

Konstrukce rozhledny nad Horní Planou je hotova zhruba do poloviny. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

