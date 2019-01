Nová výstava odhalí veliké plány, z nichž ale nakonec sešlo

Český Krumlov – Co by, kdyby… Tak zní název výstavy, kterou momentálně připravují pracovníci Regionálního muzea v Českém Krumlově v rámci první Přeshraniční Zemské výstavy Horní Rakousko a jižní Čechy. Název je to velmi výstižný a defacto všeříkající.

Pracovníci muzea při tvorbě tunelu. | Foto: DENÍK/ Václav Votruba

Expozice totiž mapuje více než dvě desítky nerealizovaných projektů z éry středověku až po léta bezprostředně před rokem 1989. „Expozice odhalí návštěvníkům nevšední technické, obchodní, ale třeba i ideologicko-politické myšlenky, plány a projekty, k jejichž realizaci bohužel, či naopak bohudík, nikdy nedošlo. Do dnešní doby se však dochovalo značné množství plánů a dokumentů, které dokládají mnohdy velkolepé stavební projekty," uvedla Jana Tolnayová z propagačního oddělení muzea. Připomněla například projekt železničního tunelu, který měl vést z Českých Budějovic prakticky pod celým územím Rakouska. Díky němu se měli Češi dostávat k Jaderskému moři. „Rozhodli jsme se přestavit toto atraktivní dopravní dílo nejen prostřednictvím výstavních panelů, doplněných nezbytně zmenšeným modelem tunelu, ale i návštěvnicky nevšední instalací průchozího tunelu přímo v prohlídkové trase," zmínil ředitel muzea Filip Lýsek. Výstava Co by, kdyby představí kromě originálních historických dokumentů, plánů, modelů či fotografií také audiovizuální prvky. Otázkou je, kdy bude expozice zpřístupněna. Momentálně zejí vitríny prázdnotou, v místě budoucí výstavy se v těchto dnech pracuje hlavně na zmíněném tunelu. Pevný datum ještě není daný, ale předpokládá se, že dříve než v polovině května si výstavu zájemci neužijí.

Autor: Václav Votruba