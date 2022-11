Například v Mojném stihli ustavující zastupitelstvo uspořádat jen tak tak na poslední chvíli, neboť jim čáru přes rozpočet udělal covid. „Hrozilo, že nestihneme zastupitelstvo svolat v zákonné lhůtě, protože na nás opět udeřil covid, ale naštěstí jsme to stihli poslední den nejzažšího uloženého termínu,“ zavzpomínal starosta Mojného Jan Homolka, který ve funkci dle rozhodnutí voličů vytrval. Získal v Mojném také nevětší počet hlasů.

Místostarosta Mojného Václav Biňovský.Zdroj: Deník/VLP Externista

V Mojném mají sedmičlenné zastupitelstvo. Tři mandáty v něm drží SNK za obec Mojné I., jehož lídrem je Jan Homolka. Dva mandáty obdrželo uskupení MOČEZA v čele s Hynkem Máče a po jednom mandátu mají SNK za obec Mojné II. s Janem Šítalem a KDU-ČSL se Zdeňkem Vaclíkem. Starostou je, jak již bylo řečeno, opět Jan Homolka, ale post místostarosty nyní náleží Václavu Biňovskému z SNK za obec Mojné I.

Krumlovská osmdesátá. Nové jesle, školka nebo poliklinika. A pohádkový les

Teď momentálně řeší nové vedení obce oříšek, jak se postavit k hotelu v Černici. „Plánovali jsme do něho investovat a koupit ho, protože majitelé ho chtějí prodat,“ řekl Jan Homolka. „My bychom z něho rádi udělali byty pro aktivní seniory, ale teď je tak ošemetná doba, že si lámeme hlavu, jak budeme postupovat dál. Dnes se tím budeme zabývat na pracovní schůzce. Ta investice pochopitelně není malá. Záměr je to pěkný, ale ceny energie a pohonných hmot tak letí nahoru, že nikdo neví, co bude.“

Starosty a místostarosty dalších obcí Českokrumlovska, které jsme ještě nejmenovali, například jsou: V Benešově nad Černou byla starostkou opět jednomyslně zvolena Veronika Korchová Zemanová, jejím zástupcem je Marian Malák. Brloh jako starosta reprezentuje Tomáš Jungwirth, místostarostou je Václav Pecha. Bujanovu i nadále starostuje Luděk Detour, jeho zástupcem je Jiří Polák. V čele Dolního Dvořiště stojí starosta Jiří Kůta a místostarosta Jaroslav Doucha. Holubov vedou Roman Kudláček a Petr Křížek. V Hořicích na Šumavě pokračuje na postu starosty Martin Madej, místostarostkou je Milada Ottová. V Chlumci se stal jednohlasně starostou Petr Bürger, zastupuje ho Eliška Talířová. Ve Chvalšinách pokračuje v práci starosty Jiří Borský se zástupcem Františkem Maxou. V Kájově se rozhodli pro dva místostarosty. V čele obce je Marian Benčat, 1.místostarostou zastupitelé zvolili Petra Janíčka, 2.místostarostkou Lenku Augustinovou. Křemži dál vede Josef Troup s Jiřím Reitingerem. V Lipně nad Vltavou rovněž pokračují Zdeněk Zídek a Pavel Macák.