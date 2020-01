S rozšiřující se dálniční sítí na jihu Čech je pro jihočeské řidiče o to zajímavější vývoj kolem elektronického prodeje dálničních známek.

Pro zakázku za 401 milionů už byl sice vybrán dodavatel, ale kolem způsobu zadání se strhla tak ostrá veřejná diskuse, že stála křeslo ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (ten na sebe mimo jiné v minulosti upoutal pozornost tím, že s majákem na autě předběhl dlouhou řadu lidí, čekajících hodiny na to, aby mohli vzdát čest zesnulému Karlu Gottovi).

Mnozí odborníci poukazovali na to, že cena zakázky za elektronický prodej dálničních známek a související služby je přemrštěná. V elektronickém prodeji by se měly od příštího roku prodávat dálniční známky, které mají ztratit svou nynější papírovou podobu. V podstatě má jít o registraci poznávacích značek do systému, který pak bude kontrolován pomocí snímání kamerami na mýtných branách na dálnicích.

Podnikatel Tomáš Vondráček dokonce vydal výzvu k přípravě podobného systému dobrovolníky a příprava e-shopu má vyvrcholit o víkendu v Praze. Přihlásilo se již kolem 60 dobrovolníků, kteří jsou ochotni na akci spolupracovat. Cílem je připravit program, který by byl státu poskytnut zadarmo. "V neděli 25. ledna 2020 v 18 hodin ukážeme, jak jsme daleko," říká Tomáš Vondráček.

„Věřím, že projekt dokončíme. Chtěl bych poděkovat všem, kdo nás podporují svým časem, cateringem, sdílením naší vize otevřené společnosti, která nedělá zbytečnosti,“ uvádí Tomáš Vondráček a dodává: „Vyzval jsem také zástupce veřejné správy, mohou přijít mezi nás. V rozhodný den v 10 hodin by měl přijít šéf Pirátů pan Ivan Bartoš. S týmem pana premiéra Andreje Babiše ladíme čas jeho návštěvy. Věřím, že přijdou i další. Pokud bude mít čas i pan vicepremiér Havlíček, který k ministerstvu průmyslu bude řídit i resort dopravy, je vítán.“

Akce je podle Tomáše Vondráčka výzvou pro státní správu a vedení země. "Naší hlavní ambicí je, aby celá akce zůstala neutrální, a zároveň chceme být maximálně otevření," zdůrazňuje podnikatel. Proto neodmítá spolupráci a návštěvu žádných politiků ani zaměstnanců státní správy. "Nikdo není vyloučen, všichni jsou vítáni. Rád bych zde přivítal i nového pana ministra dopravy Havlíčka, aby se mohl podívat na naše řešení," dodává Tomáš Vondráček. "Rozhodli jsme se, že celý systém e-shopu na dálniční známky zdarma naprogramujeme, spustíme a v pondělí nabídneme státu za účasti médií! Chceme dokázat, jak absurdní je zadat zakázku za 401 milionů, když to pár schopných lidí dokáže udělat za víkend," říká Tomáš Vondráček a s úsměvem dodává: "Bude to drama!"

"Tato zakázka musí být zlomová, ať už dopadne jakkoliv. Už nikdy se k našim společným penězům nikdo nesmí chovat tak, jak nyní předvádí stát," zdůraznil podnikatel.

Státní fond dopravní infrastruktury podepsal smlouvu s vybraným dodavatelem systému evidence vozidel v rámci projektu elektronické dálniční známky a celý projekt představil 17, ledna. Elektronická známka má v České republice platit od ledna příštího roku. Vybrána byla společnost Asseco Central Europe, a.s.

„Společnost Asseco Central Europe, a.s. pro nás zajistí komplexní systém elektronické dálniční známky. Díky němu uživatelé pohodlně prostřednictvím počítače či chytrého mobilního telefonu provedou úhradu, případně ověří, že mají platnou elektronickou dálniční známku. Mezi další služby, které bude vybraný dodavatel zajišťovat, patří také podpora v podobě call centra pro pomoc zákazníkům při nákupu v e-shopu nebo mobilní aplikaci,“ řekl k novince ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, Zbyněk Hořelica.

Společnost Asseco Central Europe, a. s., měla zajistit dodávku systému elektronické dálniční známky a jeho následný čtyřletý provoz, který začne spuštěním systému od 1. ledna 2021. Fakticky by to znamenalo spolupráci s dodavatelem na období příštích pěti let. Hodnota této zakázky za celé období neměla přesáhnout 401 mil. Kč bez DPH.

Aktuálně chce ale kritizovanou zakázku na IT systém a e-shop pro elektronické dálniční známky za 401 milionů korun vicepremiér a budoucí ministr dopravy Karel Havlíček zrušit. Softwarová společnost Asseco Central Europe, která zakázku od SFDI vysoutěžila, už podle médií oznámila, že je ochotná od smlouvy odstoupit bez náhrady.

Kritikům zakázky vadilo i to, že nebyla zadána v klasickém veřejném výběrovém řízení.