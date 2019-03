Český Krumlov – Vodovodní řad z padesátých let, rozpadlé opěrné zdi i silnice a splašky končící v Polečnici, tak ještě nedávno vypadaly Nové Dobrkovice. Teď mají po velké rekonstrukci, jedné z největších a technicky nejnáročnějších akcí, do které se město v posledních desetiletích pustilo, i když nová kanalizace ještě nefunguje.

"Je to krása, ale už aby nám zprovoznili ty kanály," posteskla si, přímo u zbrusu nové čerpací stanice odpadních vod, jedna z obyvatelek Nových Dobrkovic. „Při večerní procházce to tu pěkně zavání, prý na to mají čas až do června. Trativody nám zrušili, tak musíme splašky dost často čerpat ze septiků. Čerpací stanice zatím není ani napojená na elektřinu.“