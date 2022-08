Na svažité louce olemované palisádovou ohradou a lesy stojí první dvě roubené dobové stavby, které postupně doplní další objekty. Mezi nimi se pase stádo oveček. Vyhloubená jáma ve svahu dává tušit, že další stavba na sebe zřejmě nenechá dlouho čekat. „V budoucnu plánujeme do pořešínského podhradí přenášet historické dřevěné stavby,“ vysvětlil Radek Kocanda, jednatel spolku Hrady na Malši. „Mělo by tam vzniknout něco jako skanzen. Ty budovy by tu časem měly vytvořit celou středověkou vesnici. A vykopané základy jsou určené pro repliku špýcharu s komorou, který sem přenášíme z obce Pěčín u Klatov. Špýchar by tam měl vyrůst napřesrok.“ K založení podhradí členy spolku inspiroval nález dávného vodního náhonu pod hradem. „Středověký vodní náhon jsme našli v roce 2010. Původně tam stál vodní mlýn,“ pokračoval Radek Kocanda. „Rádi bychom ho tam v budoucnu také postavili.“